En 2022, le fabricant de la télécabine du Titlis avait recommandé une mise à niveau des installations. Selon l'exploitant, il ne s'agissait pas d'une exigence de sécurité impérative.

L'exploitant du Titlis avait renoncé à une mise à niveau de la télécabine

L'exploitant du Titlis avait renoncé à une mise à niveau de la télécabine

ATS Agence télégraphique suisse

Les remontées mécaniques du Titlis n'ont pas donné suite à une recommandation non contraignante de mise à niveau du fabricant. Selon le directeur des remontées, Norbert Patt, il ne s'agissait pas d'une exigence de sécurité impérative justifiant une mise à niveau.

Norbert Patt a confirmé dimanche à Keystone-ATS les informations d'un article de la Sonntagszeitung, paru après qu'une télécabine s'est écrasée mercredi à Engelberg (OW), indiquant que l'exploitant des remontées mécaniques avait renoncé à cette mise à niveau. L'accident a fait un mort.

Un accident similaire en 2019

Le fabricant avait proposé cette mise à jour en 2022, à la suite d'un accident similaire survenu en 2019 sur les remontées mécaniques de la Rotenflue (SZ). Les deux installations utilisaient le même type de pince. La mise à niveau consistait à ajouter un embout sur la pince.

«Il ne s'agissait pas d'une exigence de sécurité impérative justifiant une mise à niveau», s'est défendu Norbert Patt, qui a ajouté ne pas pouvoir fournir la raison pour laquelle les remontées mécaniques ont renoncé à demander un devis en 2022.