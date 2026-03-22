Une cabine s'est écrasée par grand vent et une femme a perdu la vie. Le profit est-il plus important que la sécurité? Le CEO de la société de remontées mécaniques concernée conteste, mais assume la responsabilité morale après la tragédie.

Raphael Rauch

Norbert Patt, dormez-vous bien ces jours-ci?

Pas très bien. Nos pensées vont à la femme décédée et à sa famille. C’est un événement tragique, inimaginable… et pourtant réel. La nuit, on se pose forcément des questions: comment cela a-t-il pu arriver? Qu'aurais-je pu faire différemment? Je n'ai pas encore de réponse à cette question.

Êtes-vous en contact avec la famille de la victime?

Oui. Le ministère public a établi un lien et le compagnon de la victime nous a appelés. Je lui ai présenté nos condoléances et assuré que nous ferions tout pour élucider l’accident. Et si nous pouvons aider la famille, nous le ferons.

Où étiez-vous au moment de l'accident?

J'étais à Zermatt avec toute la direction. Nous voulions échanger des informations avec notre concurrent et apprendre les uns des autres. Lorsque nous avons appris ce qui s'est passé, nous avons immédiatement fait nos bagages et sommes partis pour Engelberg.

Lors de la première conférence de presse, vous avez parlé d'une force de vent de 80 km/h, alors que l'exploitation des télécabines n'est autorisée que jusqu'à 60 km/h.

Je vous prie de m'excuser pour cette confusion. A partir d'une vitesse de vent de 40 kilomètres par heure, une alerte au vent est lancée, à la suite de laquelle l'exploitation de la cabine est réduite. A 60 km/h, l'alarme de vent est déclenchée, ce qui entraîne l'arrêt de l'installation.

Le président de votre conseil d'administration, le conseiller aux Etats PLR Hans Wicki, est également source de confusion. Selon lui, vos collaborateurs auraient décidé de mettre les nacelles en sécurité en raison des vents violents. Si c’est le cas, comment expliquer que d’autres cabines avec des passagers circulaient encore après celle qui s’est écrasée?

Ses propos sont corrects. Nous ne communiquons que ce que nous savons avec certitude. Je ne peux pas confirmer à l'heure actuelle s'il y avait encore des cabines avec d'autres passagers après la chute de la cabine accidentée.

« Je pourrais dire maintenant: «J'assume la responsabilité». Mais est-ce que cela nous ferait avancer? »

Qui est responsable lors d’une journée normale de ski?

C'est clairement défini dans les ordonnances et dans nos règlements: nous avons un machiniste sur place. En cas de situation dangereuse, il peut soit agir lui-même, soit informer le responsable technique. Le responsable technique porte la responsabilité et décide en dernier ressort d'arrêter ou non l'installation. Il s'agit de collaborateurs de longue date et très expérimentés.

Qui assume la responsabilité de cette tragédie? Vous ou M. Wicki?

Je pourrais dire maintenant: «J'assume la responsabilité». Mais est-ce que cela nous ferait avancer? Il est important que nous fassions toute la lumière sur l'accident, et ensuite, nous en tirerons les conséquences et assumerons nos responsabilités. Outre la responsabilité juridique, il y a aussi une responsabilité morale et c'est justement celle que j'ai pleinement en tant que CEO.

Swiss Meteo a émis une alerte au vent de niveau 2 à 6h47. Les stations de ski voisines ont suspendu leur activité, on parlait d'un vent de 90 km/h. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez vous?

C'est l'objet des enquêtes en cours. Les valeurs météo sont très générales et ne disent encore rien de la situation exacte sur place. Il n'y a pas de système de mesure à l'endroit où la nacelle est tombée. Nous avons deux anémomètres sur l'installation – au niveau du pylône 10 et tout en haut du pylône 14, ainsi qu'un anémomètre à proximité immédiate du lieu de l'accident.

« Une chose est sûre: une nacelle ne peut pas s'écraser, une erreur s'est produite quelque part »

Vous devez consigner les valeurs du vent. Quelle était leur valeur à cet endroit?

Les valeurs du vent sont entre les mains des autorités chargées de l'enquête. Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu une augmentation très violente de la vitesse du vent peu avant le moment de l'événement. Il y a eu une rafale inattendue et très violente.

Votre directeur technique a mal agi au vu du drame. L'avez-vous mis à pied?

Non, il est pris en charge par une care team. J'invite à la prudence avec les jugements hâtifs. Et une interview dans un journal n'est pas le bon endroit pour discuter du comportement de collaborateurs impliqués. Nous sommes en train de vérifier à quel moment précis la décision d'arrêter l'activité a été prise.

La déclaration de Hans Wicki selon laquelle les collaborateurs ont tout fait correctement était-elle prématurée?

Son intention était de soutenir les collaborateurs et l’exploitation dans une situation extrêmement difficile.

Le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) ne part pas du principe qu'il y a un problème technique systématique. Cela signifie-t-il une erreur humaine?

Nous examinons périodiquement notre technique sous toutes les coutures. Bien sûr, l'erreur humaine est une hypothèse, mais nous devons attendre les enquêtes. Une chose est sûre: une cabine ne devrait pas s'écraser, une erreur s'est produite quelque part. Il nous faut maintenant du temps pour travailler sérieusement sur cette affaire.

« La sécurité prime toujours sur les considérations d'exploitation ou économiques »

Un guide de montagne pense que vos collaborateurs sont soumis à une forte pression pour amener le plus grand nombre de passagers possible sur la montagne.

Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas sérieusement penser que nous mettons en jeu la sécurité de nos passagers. La sécurité est toujours la priorité!

Même votre association met en garde contre la «surcharge» et les «rôles peu clairs». Pouvez-vous garantir n’avoir exercé aucune pression sur votre responsable technique?

La décision d'exploiter ou d'arrêter une remontée mécanique revient exclusivement au responsable technique sur place. Cette indépendance technique est clairement réglementée chez nous et est systématiquement respectée. Je ne suis encore jamais intervenu dans une telle décision ni ne l'ai outrepassée. La sécurité prime toujours sur les considérations d'exploitation ou économiques.

Pourquoi n'y a-t-il pas d'alarme pour arrêter l'installation lorsque le vent dépasse 60 km/h?

L'alarme signale à l'opérateur responsable d'évaluer la situation globale. C'est sur cette base qu'il décide d'arrêter ou non l'exploitation de la remontée mécanique.

Comment la station fonctionne-t-elle aujourd’hui?

L'ambiance est mitigée. L'après-ski est annulé jusqu'à nouvel ordre, nous avons annulé un concert. Nous avons également adapté la musique de fond dans nos établissements à la situation. Depuis samedi, les télécabines montent à nouveau au Titlis.

Vos employés sont-ils déstabilisés?

Notre Care-Team s'occupe actuellement d'une vingtaine de personnes. Nous avons mis en place une plate-forme de communication sur l'Intranet et nous échangeons. L'équipe se rapproche les uns des autres. Peu importe que quelqu'un travaille dans l'exploitation ferroviaire ou dans la restauration: nous sommes une grande famille.