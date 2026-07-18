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Dans un seul magasin!
La souris culte Diddl des années 2000 va faire son grand retour en Suisse

L'emblématique souris Diddl est de retour! La nostalgie associée à ce personnage des années 90 ravira petits et grands: une forte affluence est attendue samedi pour une prévente exclusive chez Spielmix à Horn (TG). Il faudra faire de la route!
Publié: il y a 30 minutes
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La souris culte fait son grand retour en Suisse.
Photo: Tiktok / @ayfer_tluv2
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Bernadette Hogg

La souris Diddl a été une véritable icône pour les écoliers de la fin des années 1990, début des années 2000. Albums d’amitié, blocs-notes parfumés, peluches et bien d’autres objets étaient disponibles à l’effigie de ce personnage emblématique aux grands pieds et aux grandes oreilles. Aujourd’hui, la souris de bande dessinée fait son grand retour: dès samedi, une prévente exclusive sera lancée chez le détaillant de jouets Spielmix, à Horn (TG), en Suisse.

Les probabilités sont grandes que la souris fasse un carton: les enfants d’hier sont les parents d’aujourd’hui, comme le souligne l’entreprise Warimex – détenteur de la licence – dans un communiqué. Les distributeurs misent sur la nostalgie et les souvenirs d’enfance que les parents peuvent partager avec leurs enfants. En France et en Belgique, c’est déjà confirmé: les produits, relancés début octobre 2025, ont rapidement été mis en rupture de stock.

Un engouement phénoménal

Thomas Goletz, le créateur de Diddl, a imaginé ce personnage de bande dessinée il y a près de 36 ans. Puis, les produits dérivés ont connu un succès fulgurant dans pas moins de 26 pays. Mais l’engouement a pris fin brutalement. Depesche, partenaire de longue date de Thomas Goletz pour les licences, a mis un terme à leur collaboration en 2014.

Un ras-le-bol général en est la cause. Parents et enfants en ont eu assez de cette souris omniprésente, que le magazine allemand «Der Spiegel» avait même qualifiée de «monstre» et de «presque-idiote». A la même période, l’essor des téléphones portables participe à faire oublier le personnage culte, que l’on ne retrouve alors principalement que sur des produits physiques, comme les fameux «draps Diddl». La demande s’est effondrée.

Une forte affluence attendue

Ce samedi, Spielmix remet en vente la souris star. Malgré les vacances d’été, l’enseigne s’attend à une forte affluence, a indiqué une porte-parole du magasin de jouets à Blick. Toutefois, ce ne sont pas une clientèle constituée d’enfants que Spielmix s’attend à accueillir: «Ce seront plus probablement les enfants des années 1990, achetant pour eux-mêmes ou pour leurs propres enfants», ajoute-t-il.

Le lancement aura lieu simultanément dans quatre magasins en Allemagne, en Autriche et en Suisse. L’emplacement de ce dernier magasin de jouets, situé dans une petite ville au bord du lac de Constance, rend difficile l’estimation du nombre de clients qui se présenteront samedi. «Je ne pense pas que l’on puisse comparer la situation avec celle de l’Allemagne», estime la porte-parole.

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Outre-Rhin, la folie Diddl semble déjà s’être emparée des fans. Sur TikTok, plusieurs vidéos montrent les nouveaux produits disponibles en rayon. Dans les commentaires, une internaute affirme avoir déjà acheté ses produits Diddl chez Kaufland – qui est un hypermarché mais aussi une plateforme de revente en ligne.

Comment Spielmix est-il devenu le premier distributeur en Suisse des nouveaux produits Diddl? «Nous avons rencontré les responsables de la marque lors d’un salon du jouet, où les premiers contacts ont été noués», explique la porte-parole. Une initiative qui porte aujourd’hui ses fruits.

Malheureusement, tous les intéressés ne pourront pas faire le déplacement jusqu’à Horn. «Nous avons déjà reçu de nombreuses demandes concernant la possibilité de commander dès le 18 et la disponibilité des produits», précise-t-elle. Une chose est sûre: la Diddlmania est bel et bien de retour.

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