Fatigué de nettoyer les déjections des chats du voisin dans votre jardin? Découvrez 12 astuces simples et respectueuses des animaux pour protéger vos espaces verts contre ces visiteurs indésirables.

Ces 12 méthodes infaillibles feront fuir les chats errants de votre jardin

Ces 12 méthodes infaillibles feront fuir les chats errants de votre jardin

Sonja Zaleski-Körner

Si votre chat n'est pas suffisamment territorial pour défendre votre propriété contre ses congénères, ou votre chien incapable de les chasser, vous connaissez sans doute ce problème: le chat du voisin se faufile dans votre jardin, chasse les oiseaux et les souris, et n’hésite pas à y faire ses besoins. Devoir sans cesse nettoyer ces déjections peut s’avérer très agaçant.

La plupart du temps, cela ne sert pas à grand-chose d’en parler aux propriétaires du chat; après tout, ils ne peuvent pas choisir les endroits où l’animal se rend lors de ses escapades. Heureusement, il existe d’autres moyens respectueux des animaux qui peuvent rediriger ces petits félins vers d’autres espaces.

1 Le buisson-harpe

C’est une plante assez discrète, mais avec un effet dissuasif sur de nombreux chats. Le buisson-harpe, nom vernaculaire donné au Plectranthus ernstii, est souvent commercialisé sous le nom de «plante anti-pipi», car ses huiles essentielles sont censées éloigner les chats d'intérieur. Le parfum épicé de cette plante verte ne dérange pas les humains, mais de nombreux chats le trouvent désagréable.

Toutefois, une seule petite plante ne suffit pas pour être efficace. L’idéal est de planter ces arbustes à différents endroits du jardin et, si possible, aux endroits par lesquels les chats ont l’habitude d’entrer dans la propriété.

2 La menthe poivrée

L'odeur fraîche que dégage la menthe poivrée peut également éloigner les chats des jardins. Si vous plantez cette herbe aromatique très appréciée, il est préférable d'en cultiver plusieurs afin que leur essence se diffuse bien dans l'air.

3 Pelouse fraîchement tondue

Les chats trouvent l'odeur de l'herbe coupée désagréable. Ils évitent ce genre de jardins et n'y reviennent qu'après un certain temps, lorsque l'air est à nouveau assez pur pour leurs nez sensibles. Tondre régulièrement la pelouse permet ainsi de dissuader les chats de venir.

4 Le marc de café

En enfouissant du marc de café à différents endroits dans la terre, vous pouvez également vous prémunir contre les visites indésirables. En général, les animaux n’apprécient pas cette odeur et en plus, il sert aussi d’engrais pour les plantes.

5 Le poivre

Le poivre est un remède efficace et à petits prix lorsqu’on le disperse sur les espaces verts et dans les parterres. Son piquant gêne les chats lorsqu’ils reniflent, ce qui fait généralement partie de leur rituel pour marquer leur territoire.

6 Les oignons

Si l’odeur ne vous dérange pas, vous pouvez disposer des oignons hachés dans le jardin. Leur odeur est si forte que la plupart des chats préfèrent chercher une autre litière.

Mais si vous avez des chiens, des lapins, des cochons d'Inde ou d'autres animaux de compagnie qui ne sont pas aussi difficiles et qui risqueraient de manger les morceaux d'oignon, il vaut mieux opter pour une autre méthode.

7 L'ail

Les gousses d’ail repoussent la plupart des chats, mais leur odeur peut vous incommoder. A noter qu’aucun autre animal de compagnie ne doit utiliser le jardin, car il pourrait manger l’ail. Les animaux ne savent souvent pas ce qui convient ou pas à leur santé.

8 Les cailloux

Comme les chats font rarement leurs besoins sur du gravier, vous pouvez en répandre dans les parterres. Les cailloux ne se prêtent pas bien au grattage et sont plutôt désagréables à fouler, c’est pourquoi de nombreux chats s’aventurent rarement sur ce type de surface.

9 Paillis grossier

Le paillis d’écorce est une solution respectueuse des animaux pour éloigner les chats. Il dégage une odeur caractéristique et est plutôt inconfortable pour les chats lorsqu’ils marchent dessus.

10 Granulés spéciaux anti-chats

Il existe des granulés spéciaux, souvent appelés «granulés anti-chats», qui dégagent une odeur intense. Vous pouvez les trouver sur Internet ou dans les magasins spécialisés. Ils contiennent souvent des huiles essentielles d’ail. Il suffit de saupoudrer ces granulés sur la terre des parterres pour les protéger des déjections de chats.

11 Détecteur de mouvement électrique avec alerte sonore

Une autre possibilité pour éloigner les chats des espaces verts consiste à utiliser un appareil connu sous le nom de «répulsif à chats», équipé d’un détecteur de mouvement, que l’on installe à l’extérieur. Dès qu’un mouvement est détecté, un son aigu retentit, comme un ultrason. Il éloigne les chats, mais peut également déranger d’autres animaux. De plus, les modèles résistants aux intempéries sont plus chers.

12 Chasser les chats

Si vous apercevez un chat indésirable dans votre jardin, vous pouvez le chasser en sifflant, en poussant un sifflement fort ou en frappant dans vos mains. Le bruit surprend les animaux, qui prennent généralement la fuite. Dans l’idéal, les chats s’en souviendront la prochaine fois et choisiront d’autres espaces pour leurs escapades.

Attention: si vous songez à asperger les chats avec de l'eau pour les effrayer, veillez à ne pas les mouiller pour de vrai, mais juste à envoyer de l'eau dans leur direction.