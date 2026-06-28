Alors que les aiguilles des thermomètres ne cessent de s’affoler, nos amis les félins sont mis à rude épreuve. Pour les aider à rester hydratés, une entreprise lausannoise a lancé, il y a plus d’un an, un complément pouvant les inciter inciter à boire davantage.

Votre chat ne boit pas assez d'eau? Cette invention lausannoise pourrait l'aider

Votre chat ne boit pas assez d'eau? Cette invention lausannoise pourrait l'aider

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Face à la canicule en Suisse, la start-up lausannoise Swiss Prime propose Stylla Hydration Cats, un produit innovant pour inciter les chats à boire davantage en rendant l'eau plus appétissante grâce à des acides aminés comme la proline et la glycine.

Le produit a été inspiré par un des fondateurs, Greg Lefebvre, dont le chat souffrait de problèmes rénaux, et il repose sur des études scientifiques validant son efficacité, en collaboration avec des vétérinaires.

Les chats, descendants de félins désertiques, boivent naturellement peu, mais en période de fortes chaleurs, des solutions comme Stylla, nourriture humide, et plusieurs bols d'eau fraîche sont essentielles pour éviter la déshydratation.

Alix Kaelin

En pleine canicule, les animaux domestiques peuvent, eux aussi, pâtir des fortes chaleurs. Les chats, notamment, sont particulièrement vulnérables face à la déshydratation, qui peut poser de véritables risques. Face à des félins qui s'obstinent à ne jamais boire davantage que quelques gouttes à la fois, certains propriétaires seraient prêts à tout pour les inciter à plonger leur museau dans la gamelle d'eau.

C'est par ce constat que l'entreprise Swiss Prime, basée à Lausanne, a imaginé un complément liquide à ajouter, directement en pipette, dans le bol d'eau du félin, afin de stimuler sa consommation d'eau. Bien qu'onéreux, le produit intitulé Stylla Hydration Cats, pourrait séduire les propriétaires de chats les plus désespérés, durant l'été.

Composé de plusieurs acides aminés, dont la proline et la glycine, le produit modifie la perception du goût de l'eau: «Ces molécules stimulent les récepteurs gustatifs sensibles aux acides aminés, rendant l'eau plus attractive pour le chat, précise Amir Sfez, CEO de Swiss Prime Lab et de la marque Stylla L'animal boit ainsi davantage, sans contrainte, ni médicament.»

A l'origine de l'idée? Un chat!

Ainsi que le raconte notre interlocuteur, tout est parti d'un constat établi par Greg Lefebvre, l'un des fondateurs de la marque, dont le chat souffrait de problèmes de reins. Ce biologiste moléculaire a donc cherché un moyen naturel et de soutenir la fonction rénale de son animal, notamment en le faisant boire davantage.

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Ainsi que le précise Amir Sfez, «Stylla Hydration s'appuie sur des publications scientifiques qui documentent l'effet de ces acides aminés sur l'appétence et, par ce biais, sur la prise de boisson des chats. «La formulation repose sur des ingrédients dont les effets ont déjà été étudiés scientifiquement», note-t-il. Par ailleurs, la jeune entreprise a travaillé étroitement avec des vétérinaires.

Pourquoi les chats boivent-ils si peu?

Bien que l’eau soit essentielle à leur santé, les chats boivent naturellement très peu. Et cette particularité s'explique par les gènes de leurs ancêtres: descendants de félins vivant dans des régions désertiques, les chats ressentent naturellement moins la soif que nos compagnons canins. Par conséquent, leurs reins ont développé la capacité de concentrer très fortement l’urine pour éviter les pertes d’eau. Ainsi ils peuvent se contenter d'une quantité infime de liquides.

En temps normal, la petite soif des petits moustachus ne pose pas forcément de problème. Mais dans le cas de fortes chaleurs, il est primordial que le chat reste suffisamment hydraté, au risque d'engendrer de graves problèmes de santé. En effet, la régulation de la température corporelle, la digestion ou encore l’équilibre des électrolytes est impossible sans un apport convenable en eau. A noter que les chats plus âgés y sont particulièrement vulnérables, plus susceptibles de souffrir de problèmes de reins.

Il existe d'autres solutions pour les faire boire davantage

Hormis les nouvelles inventions, telles que les pipettes de Stylla, il existe d'autres manières d'encourager les félins à s'hydrater. La plateforme Cats Protection conseille notamment de disposer plusieurs bols d’eau fraîche dans le logement, pour inciter le chat à boire davantage. Il est également recommandé d’éloigner les gamelles d’eau de la nourriture et de choisir des gamelles de qualité en inox ou en céramique. Il convient aussi d’intégrer de la nourriture humide à leur alimentation, celle-ci étant composée de 70% à 80% d’eau.

De manière générale, il est important de garder l'animal au frais durant la canicule, en aérant bien son lieu d'habitation durant la nuit ou en privilégiant des soupes spéciales pour chats. La prévention reste le meilleur atout des propriétaires contre la déshydratation de leurs précieux matous.