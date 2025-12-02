DE
FR

Trop d'animaux errants
Les vétérinaires veulent rendre le puçage des chats obligatoire

Les vétérinaires suisses préconisent le puçage obligatoire des chats pour contrôler la population féline croissante. Cette mesure vise à résoudre les problèmes liés aux chats errants, améliorer leur santé et faciliter la recherche des propriétaires.
Publié: 11:44 heures
Les vétérinaires suisses préconisent le puçage obligatoire des chats pour contrôler la population féline croissante.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les chats retournés à la vie sauvage ou chats harets sont un problème croissant en Suisse. Pour mieux contrôler la population féline, un puçage obligatoire est nécessaire, estiment les vétérinaires. Les chats sans détenteur et non pucés devraient pouvoir être castrés.

A lire aussi
La Confédération veut pucer tous les chats de Suisse
Exclusif
Projet explosif sur la table
La Confédération veut pucer tous les chats de Suisse
Les Suisses prêts à adopter des animaux... s'ils peuvent les ramener
Accueil sous «garantie»
Les Suisses prêts à adopter des animaux... s'ils peuvent les ramener

Comme c'est déjà le cas pour les chiens en Suisse, les chats devraient eux aussi être pucés et enregistrés. C'est ce que demande la Société des Vétérinaires Suisses (SVS) dans un papier de position adopté par sa Conférence des présidents fin novembre.

La population de chats a fortement augmenté dans le pays ces dernières années, relève la SVS. Près de deux millions de félins y vivent aujourd'hui avec une détentrice ou un détenteur. On estime qu'environ 30 à 40% de ces chats sont enregistrés.

Reproduction incontrôlée

A cela s'ajoute un nombre inconnu, mais probablement important, de chats sans détenteur. La reproduction incontrôlée entraîne des problèmes d'hygiène et favorise la propagation de maladies. De fait. les populations de chats harets sont souvent en très mauvaise santé. Malgré des campagnes de castration réalisées à grande échelle, la situation ne s'améliore pas, mais se détériore progressivement, soulignent les vétérinaires.

L'obligation de puçage et d’enregistrement des chats permettrait en outre de retrouver plus rapidement les détenteurs d'animaux trouvés, font-ils valoir. Si un chat est victime d'un accident et nécessite des soins urgents, il est très utile pour les vétérinaires de pouvoir contacter son propriétaire.

De plus, les animaux trouvés sont souvent placés pendant des mois dans des refuges déjà surchargés. Les communes et les organisations pourraient réduire considérablement les coûts actuellement liés à la prise en charge des chats errants et à la recherche souvent infructueuse de leurs propriétaires.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus