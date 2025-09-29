Dernière mise à jour: il y a 19 minutes

Plus de la moitié de la population suisse serait prête à accueillir un animal de refuge, mais pas sans conditions: près d'une personne sur deux souhaiterait bénéficier d'une «garantie retour».

Les Suisses prêts à adopter des animaux... s'ils peuvent les ramener

Les refuges animaliers sont appréciés pour le suivi après l'adoption (photo d'illustration). Photo: LAURENT GILLIERON

ATS Agence télégraphique suisse

Les publications de chats ou de chiens sur les réseaux sociaux poussent de nombreuses personnes à acquérir un animal de compagnie. Pour ceux qui sont prêts à franchir le pas se pose souvent la question de l'achat ou de l'adoption.

Selon un sondage publié lundi par Mars Suisse, une entreprise qui vend entre autres des aliments pour animaux, plus de la moitié des personnes (51%) seraient prêtes à adopter un animal venant d'un refuge. Les élevages sont quant à eux surtout appréciés pour la simplicité de leurs procédures: 44% les trouvent simples, contre 34% pour les refuges.

Les refuges marquent des points

En comparaison avec les élevages, les refuges animaliers marquent toutefois des points en proposant des conseils personnalisés, des bilans de santé et un suivi individuel après l'adoption. Pour 22% des personnes interrogées, ce sont les coûts moins élevés des refuges qui rendent l'adoption attrayante.

Mais les personnes intéressées par l'adoption ont des attentes envers les refuges: 65% des personnes interrogées souhaiteraient des procédures d'adoption plus simples. Deux tiers aimeraient avoir davantage d'informations sur l'élevage et l'adoption, et 57% estiment important de bénéficier d'un soutien financier.

Une adoption sous garantie

Le besoin de garanties est particulièrement manifeste: près de la moitié (46%) des personnes sondées souhaiteraient avoir la possibilité de ramener un animal adopté si nécessaire. Les inquiétudes se focalisent notamment sur l'âge, la santé et le comportement des animaux de refuges.

Le sondage est publié à l'occasion de la Journée mondiale de la protection des animaux le 4 octobre. Il a été réalisé en ligne au mois d’août 2025 en Suisse et en Autriche pour le compte de Mars. Au total, environ 1000 personnes âgées de 18 à 65 ans ont été interrogées par pays.