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Jusqu'à 60% d'économies
Vous faites vos courses dans les pays voisins? 2026 pourrait être l'une des années les plus avantageuses

Les Suisses peuvent économiser jusqu'à 60% sur leurs courses en franchissant la frontière, révèle une nouvelle étude de Wise. L'Allemagne est un choix particulièrement intéressant, avec des prix alimentaires 40% plus bas qu'en Suisse en 2026.
Publié: 20:21 heures
Franchir la frontière pour ses achats alimentaires vaut vraiment la peine. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/aal.photo
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Qui d'entre nous n'a jamais franchi la frontière pour faire ses courses à prix cassé? En fonction des aliments, les Suisses peuvent réaliser jusqu'à 63% d'économies, relève une étude de Wise citée par «20 minuten». Et ce n'est pas tout: cette année 2026 pourrait même être l'une des plus avantageuses de ces cinq dernières années pour les consommateurs suisses!

Le prestataire de services de paiement a comparé les prix des principaux supermarchés en Suisse (Migros, Coop, Aldi...) avec ceux des pays frontaliers Allemagne, France et Italie (Aldi, Coop, Carrefour, Rewe, Lidl, Intermarché...). Afin de rendre la comparaison plus pertinente, Wise a ensuite appliqué la TVA suisse à la place de celle du pays voisin et a aussi retenu le prix moyen de chaque produit pour lisser les différences entre les détaillants. 

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Résultat, les produits alimentaires, surtout ceux de première nécessité comme le beurre et les oeufs, valent particulièrement la peine, étant en moyenne 60% moins chers chez nos voisins. 

L'Allemagne gagne la palme

Selon Wise, la palme revient à l'Allemagne. Les produits alimentaires y sont globalement 40% moins chers. C'est aussi le seul pays frontalier à proposer des produits de droguerie plus avantageux, avec une moyenne d'économie de 17%. Ces produits coûtent même généralement plus cher en Italie (+12%) et en France (+7%) qu'en Suisse. Les économies dans le secteur du luxe restent quant à elles plus limitées. 

Ces différences de prix avec l'Allemagne s'expliquent par un coût de la vie moins cher et grâce à l'avantage du franc fort. La TVA est aussi à prendre en compte: bien qu'elle s'élève à 2,6% en Suisse contre 7% en Allemagne, les acheteurs transfrontaliers peuvent demander à être remboursé.

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