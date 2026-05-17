DE
FR

Désormais en place à Milan
Décès suspects à Zurich: l'ex-chirurgien rejette les reproches

Mis en cause pour des décès suspects à l'USZ de Zurich, Francesco Maisano dénonce un «lien erroné» entre ses méthodes innovantes et la surmortalité. Onze cas ont été signalés au ministère public.
Publié: il y a 21 minutes
L'ancien chef de clinique de l'USZ dit ne pas être un «innovateur sans scrupules», comme certains médias le présentent.
Photo: Valeriano Di Domenico
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'ex-chirurgien cardiaque de l'hôpital universitaire de Zurich (USZ) Francesco Maisano, mis en cause pour des décès suspects entre 2016 et 2020, rejette les accusations. L'hôpital de Milan, où il occupe actuellement le poste de médecin-chef, a ordonné un audit.

A lire aussi
La droite veut une enquête parlementaire, la gauche exige plus de contrôle
Décès à l'hôpital de Zurich
La droite veut une enquête parlementaire, la gauche exige plus de contrôle
Malgré 70 morts dans son service à Zurich, le chirurgien Francesco Maisano est une star en Italie
Au coeur du scandale en Suisse
70 morts dans son service à Zurich: ce chirurgien reste une star en Italie

«À Zurich, nous avons gardé la porte ouverte même pour les cas les plus complexes. Et c'est précisément grâce à des techniques innovantes que nous avons limité les risques pour ces patients», explique dans un entretien diffusé dimanche par la NZZ am Sonntag M. Maisano, qui était aussi chef de clinique à l'hôpital zurichois. Il dit avoir été engagé à l'USZ pour promouvoir des techniques innovantes, comme le dispositif controversé Cardioband. «L'université a reçu une part des recettes issues de mes collaborations avec l'industrie.»

Une enquête indépendante mandatée par l'USZ a mis en évidence une surmortalité significative de 68 à 74 décès pour 4500 interventions réalisées d'octobre 2014 à mai 2020. L'examen des 307 décès survenus durant le mandat de Francesco Maisano a permis d'identifier 75 interventions chirurgicales problématiques. Parmi ces cas, l'hôpital a signalé au ministère public du canton de Zurich onze décès «inattendus» ainsi que l'utilisation inappropriée de dispositifs médicaux dans 13 cas.

Ils se taisent

Francesco Maisano salue dans la NZZ am Sonntag les enquêtes menées en Italie et se dit convaincu qu'elles «permettront de faire la lumière sur cette affaire». Mais ce qui le préoccupe, c'est «le silence de dizaines de collègues et d'anciens collaborateurs». Ils connaissent les faits et se taisent «pour ne pas passer sous les roues», ajoute-t-il. «Si ceux qui sont au courant pouvaient s'exprimer librement, nous en saurions davantage».

L'ancien chef de clinique de l'USZ dit ne pas être un «innovateur sans scrupules», comme certains médias le présentent. Il assure avoir développé des techniques et des appareils comme tout médecin soucieux du bien-être de ses patients et avec pour but d'avoir des instruments plus sûrs et moins invasifs.

«Toutes nos interventions innovantes ont été entièrement filmées et enregistrées», poursuit-il. Des centaines de spécialistes du monde entier sont venus à Zurich «pour observer nos techniques» et «nous avons publié les résultats. Il y avait une transparence totale».

«Lien erroné» avec la mortalité

Concernant la surmortalité dans son ancien service, le chirurgien cardiaque souligne qu'elle concerne principalement les interventions chirurgicales conventionnelles et non les procédures innovantes ou par cathéter. «C'est là le point le plus pertinent sur le plan clinique qui fait le plus défaut dans la couverture médiatique, car celle-ci a établi un lien erroné entre les interventions innovantes et la mortalité».

Et il ne s'agit que de onze cas qui ont été portés devant le parquet. Il a été établi qu'aucun élément intentionnel n'était identifiable comme cause des décès. «Onze cas en cinq ans sur un total d'environ 4500 interventions», pointe M. Maisano. Les patients ont été informés avant les interventions des risques et du caractère innovant des procédures, assure-t-il. Lors des entretiens avec les patients, il dit avoir été accompagné d'un assistant médical parlant leur langue maternelle.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus