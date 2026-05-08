70 personnes sont mortes alors que le chirurgien cardiaque Francesco Maisano officiait à l'Hôpital universitaire de Zurich. Ses implants cardiaques «révolutionnaires» se sont révélés mortels. Pourtant, en Italie, le médecin vit comme si de rien n'était.

Malgré 70 morts dans son service à Zurich, le chirurgien Francesco Maisano est une star en Italie

Malgré 70 morts dans son service à Zurich, le chirurgien Francesco Maisano est une star en Italie

Nicolas Lurati et Martin Meul

A Zurich, le chirurgien cardiaque Francesco Maisano est au cœur d'une affaire effroyable. Entre 2016 et 2020, alors qu'il dirigeait le service de cardiologie, l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) a enregistré une surmortalité de 70 patients. Cette semaine, un rapport accablant a choqué toute la Suisse, poussant l'établissement à transmettre 24 dossiers à la justice. Le chirurgien vedette va-t-il se retrouver sur le banc des accusés?

Au centre de la tourmente se trouve le «Cardioband», un implant cardiaque présenté à l'époque comme une révolution, mais qui s'est révélé mortel. Le Cardioband est un système de réparation des valves cardiaques peu invasif. Il a été conçu comme un système de traitement des valve mitrales. Son argument de taille: il évitait d'ouvrir le thorax, réduisant considérablement les risques opératoires.

Pourtant, à 200 kilomètres au sud de Zurich, Francesco Maisano continue d'exercer à Milan comme si cette tragédie n'avait jamais existé. Depuis 2021, il est directeur de la chirurgie cardiaque et du centre des valves cardiaques de l'IRCCS San Raffaele, l'un des hôpitaux les plus prestigieux du monde. Il est également professeur ordinaire à l'université Vita-Salute San Raffaele. Francesco Maisano est actif dans plusieurs comités scientifiques, comme une commission d'éthique dans la région du Val d'Aoste.

En tant que superstar de la médecine, le chirurgien cardiaque a également opéré des célébrités telles que Flavio Briatore, le directeur sportif et industriel et actuel chef d'équipe de l'Alpine F1 Team. En 2024, Francesco Maisano lui a enlevé une tumeur au cœur et Flavio Briatore a ensuite fait l'éloge du chirurgien, comme le rapporte «Sky». «L'opération s'est déroulée de manière tout à fait satisfaisante et je remercie chaleureusement le professeur Francesco Maisano.»

Recherche de traces dans l'enceinte de l'hôpital

Blick s'est rendu à Milan sur les traces de Francesco Maisano, sur le site de l'hôpital San Raffaele. L'employé d'une entreprise pharmaceutique nous déclare: «Le nom de Maisano me dit quelque chose». Mais il n'a jamais entendu parler du scandale de Zurich.

L'homme poursuit: «Je ne veux pas prendre la défense de Maisano. Mais il faut être juste et dire qu'il s'est exposé en ayant affaire à des cas très compliqués avec une mortalité déjà élevée.» Pour le reste, personne ne semble savoir que l'un des meilleurs médecins de l'hôpital est la figure centrale de l'un des plus grands scandales médicaux de Suisse.

Sans aucun regret

Pendant ce temps, le professeur hautement décoré se sent victime de l'USZ. Sur Google, les patients commentent les prestations du médecin. Une mauvaise critique mentionne le scandale de Zurich – et touche une corde sensible chez le médecin. Celui-ci réplique dans un commentaire: «Je ne suis pas tenu de m'exprimer, car l'hôpital de Zurich m'a forcé à démissionner et à me taire.» Il n'aurait qu'un seul souhait: reprendre son travail, comme il le fait depuis 35 ans. «Avec passion, éthique et compétence technique. De traiter et de soigner.» Pas vraiment de traces de regrets.

Si l'époque où il travaillait à l'USZ donne aujourd'hui des sueurs froides à la direction de l'hôpital, le scandale n'a pas écorné l'image du chirurgien en Italie. Au contraire: Francesco Maisano est considéré comme un médecin innovant, il est plus demandé que jamais.

C'est peut-être aussi pour cette raison que le rapport de Zurich n'a pas fait de vagues jusqu'à présent en Italie. Les médias dominants du pays, habituellement si critiques et bruyants, se tiennent en retrait. Le scandale de Zurich n'est tout simplement pas un sujet de discussion de l'autre côté de la frontière.

Un marché de plusieurs millions

Francesco Maisano n'est pas seulement une star, c'est aussi un homme riche. L'entreprise Valtech Cardio, qui a développé le Cardioband, a été rachetée en 2017 par Edwards Lifesciences pour plus de 300 millions de dollars.

Le point sensible est là: Francesco Maisano n'a pas seulement été impliqué cliniquement dans l'utilisation de la bande cardiaque, il aurait également profité financièrement du succès et de la commercialisation de la technologie. Avec un prix de vente de plus de 300 millions, l'opération l'a probablement rendu multimillionnaire.

Le chirurgien vedette n'y voit pas de problème. Selon «Medinside», Francesco Maisano a déclaré à la task force de l'USZ: «Le profil d'innovateur et de pionnier reconnu au niveau international rend impératives des coopérations industrielles étroites. Celles-ci étaient connues de l'USZ et ont considérablement renforcé sa visibilité internationale.»

Aujourd'hui, il est clair que la bande miracle de Francesco Maisano a effectivement donné de la visibilité à l'USZ. Mais de la pire manière possible, car l'affaire est l'un des plus grands scandales médicaux de l'histoire suisse. Il est donc compréhensible que la bande cardiaque n'ait pas été utilisée jusqu'à présent dans le nouveau lieu d'activité de Francesco Maisano, comme l'a expliqué l'hôpital San Raffaele à 20min.ch.