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Des conflits d'intérêts?
L'hôpital universitaire de Zurich confirme de graves erreurs en chirurgie cardiaque après 74 cas de décès évitables

L'hôpital universitaire de Zurich reconnait de graves erreurs commises dans le service de chirurgie cardiaque. Entre 2016 et 2020, l'hôpital a enregistré plus de 70 décès qui auraient pu être évités. Un récent rapport soupçonne des conflits d'intérêts.
Publié: il y a 46 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 44 minutes
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L'Hôpital universitaire de Zurich étudie les décès survenus au service cardiologie entre 2016 et 2020.
Photo: Keystone

L’hôpital universitaire de Zurich (USZ) a décidé de réexaminer tous les décès survenus dans son service de chirurgie cardiaque entre 2016 et 2020. Un groupe de travail a été mis en place à cet effet. Au cours de ces années, Francesco Maisano était directeur de la clinique. La task force mise en place vient de communiquer les résultats de son enquête.

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Ce rapport dénombre 70 décès de trop; l'hôpital universitaire confirme ainsi de graves erreurs lors d'interventions chirurgicales cardiaques. De 2016 à 2020, différentes lacunes et erreurs ont été constatées.

Le rapport révèle une surmortalité statistiquement prouvée. Entre 2014 et 2020, l'hôpital a réalisé environ 4500 interventions. Comparé aux établissements similaires, ce chiffre dévoile une surmortalité statistique, avec 68 à 74 décès supplémentaires. En d'autres termes: plus de 70 patients auraient probablement survécu dans des conditions comparables dans d'autres cliniques suisses. De plus, les experts ont examiné plus de 307 décès. Dans 11 cas, le décès a été considéré inattendu, et dans 64 autres cas, comme peu probable.

Des conflits d'intérêts?

Francesco Maisano a lui-même participé au développement de plusieurs implants. Au total, ces nouveaux produits ont été utilisés dans 59 opérations cardiaques. Toutefois, dans 13 de ces interventions, les experts ont jugé que leur utilisation n'était pas justifiée. Selon eux, les interventions chirurgicales classiques auraient probablement constitué un meilleur choix pour les patients concernés. Francesco Maisano a tiré profit de la commercialisation de ces implants.

Selon le communiqué, le conseil de l'hôpital a décidé de transmettre au total 24 dossiers au ministère public du canton de Zurich. Parmi ceux-ci figurent 11 cas de décès considérés comme imprévisibles et 13 interventions chirurgicales au cours desquelles des implants auraient été posés de manière inappropriée. Les autorités de poursuite pénale doivent aussi examiner si des intérêts économiques ont joué un rôle dans l'utilisation de certains dispositifs médicaux.

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