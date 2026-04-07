Alors que les primes d'assurance maladie augmentent, la déduction fiscale ne suit pas. Certains cantons ont pris des mesures pour y remédier, mais d'énormes différences subsistent. Blick vous propose un aperçu.

ATS Agence télégraphique suisse

La hausse des primes d'assurance maladie relance le débat sur l'augmentation de la déduction fiscale. Au Parlement, le conseiller aux Etats Hannes Germann (Union démocratique du centre (UDC)/SH) a récemment demandé que les primes d'assurance maladie soient entièrement déductibles de l'impôt fédéral direct. Lors de la session d'hiver, sa proposition a toutefois été rejetée par 27 voix contre 15.

Au niveau fédéral, la déduction maximale pour les primes d'assurance et les intérêts sur le capital d'épargne reste donc au niveau actuel. Les personnes seules peuvent déduire au maximum 1800 francs et les personnes mariées 3700 francs si elles versent des cotisations au deuxième ou au troisième pilier. Pour les autres, la déduction passe respectivement à 2700 et 5500 francs. A cela s'ajoutent 700 francs par enfant.

Les primes peuvent également être partiellement déduites au niveau des impôts cantonaux. Avec de grosses différences selon les modèles.

Déduction échelonnée

De nombreux cantons s'alignent sur la Confédération. La déduction d'assurance couvre non seulement les primes d'assurance maladie, mais aussi, par exemple, les cotisations versées au titre des assurances vie ou accidents. La fourchette pour l'année fiscale 2025 est large, comme le montre l'exemple d'une personne seule qui cotise également au deuxième ou au troisième pilier.

A Berne, la déduction d'assurance s'élève à 2450 francs. Dans les Grisons, elle est de 4600 francs et dans le Jura de 3400. A Neuchâtel, on peut faire valoir un maximum de 2500 francs de déduction. Tout en bas du classement, on retrouve Obwald (1700). C'est au Tessin où elle est la plus élevée: 5500 francs. Le canton italophone a de plus approuvé l'année dernière une initiative populaire demandant qu'elle passe à 9000 francs.

Cas particulier à Genève

Ceux qui ne versent pas de cotisations au 2e ou au 3e pilier peuvent généralement déduire un peu plus. Dans le Jura, par exemple, ce montant est de 790 francs supplémentaires. Dans certains cantons alémaniques, la déduction peut même être majorée de 50%.

D'autres cantons ne font aucune distinction, au niveau de la déduction d'assurance, entre les personnes qui ont versé des cotisations à une caisse de pension et celles qui n'en ont pas versé. Dans le canton de Fribourg, elle peut atteindre de 4810 francs. Sur Vaud, elle est de 5000 francs. Dans le canton du Valais, on peut actuellement déduire 3620 francs, ce montant passant à 3800 francs pour la nouvelle année fiscale.

Genève constitue un cas particulier. Une déduction spécifique est accordée pour les primes d'assurance maladie. Les assurés peuvent y faire valoir jusqu'au double des primes moyennes cantonales pour l'assurance de base et l'assurance complémentaire – soit actuellement 17'122 francs pour les adultes, et jusqu'à 17'520 francs pour l'année fiscale 2026.