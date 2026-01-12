Environ un assuré sur douze a souscrit une nouvelle assurance maladie de base entre 2023 et 2025. Les écarts de prix entre les prestataires étant minimes, la plupart des assurés restent fidèles à leur assureur actuel.

Les assurés restent peu enclins à changer de caisse malgré la hausse des primes

Andreas Schmid

Depuis des années, le coût élevé de l'assurance maladie figure parmi les principales préoccupations des Suisses. Et les primes ne cessent d'augmenter. Cette année, les assurés devront débourser en moyenne 4,4% de plus qu'en 2025 pour une couverture de base. Bien que cette hausse soit légèrement moins importante que les années précédentes, le fait que la prime mensuelle moyenne s'élève désormais à près de 400 francs représente un fardeau considérable pour le budget des ménages.

Chaque année en septembre, lorsque les primes pour l'année suivante sont rendues publiques, de nombreux experts prévoient un taux élevé de changement d'assureur. Fin novembre, Les assurés doivent résilier leur contrat d'assurance maladie de base afin de pouvoir choisir un autre prestataire à compter du 1er janvier.

Mais finalement non

Bien que les primes aient augmenté de 4 à près de 9% entre 2023 et 2025 et qu'aucune amélioration ne soit en vue, à peine 10% des quelque 9 millions d'assurés n'a changé de caisse sur cette période. Cette année n'a pas fait exception, malgré les plaintes renouvelées et véhémentes de septembre dernier selon lesquelles le seuil de tolérance avait enfin été atteint et que les caisses proposant les primes les plus basses allaient connaitre un afflux considérable.

Le taux de changement se situe dans la fourchette des années précédentes. L'expert en santé Felix Schneuwly, du service de comparaison en ligne Comparis, estime ce chiffre à 8%. Le cabinet de conseil et d'audit Deloitte estime quant à lui que 7 à 10% des assurés ont opté pour un nouvel assureur pour leur couverture de base.

Felix Schneuwly attribue la faiblesse constante des taux de changement d'assureur au fait que «les écarts de primes se sont réduits». De plus, les principaux assureurs, CSS et Helsana, proposent des primes attractives dans toute la Suisse. «La motivation de changer d'assurance est donc très faible.»

Différences cantonales

L’expert de Comparis souligne toutefois que le taux de résiliation varie considérablement d’un canton à l’autre. Dans les régions où les primes sont élevées, les assurés sont plus enclins à résilier leur contrat, même en cas de hausse modérées, s'ils n'ont jamais changé d'assurance de base auparavant.

La coût de l'assurance maladie dans des différents cantons présente donc de grandes variations, les primes mensuelles moyennes allant d'un peu plus de 260 francs à Zoug à 500 francs au Tessin. De plus, les différences sont également importantes selon la tranche d'âge, ce qui se ressent particulièrement au sein des familles nombreuses. A Zoug par exemple, les primes diminueront d'environ 15% cette année, car le canton soulagera la population de quelque 220 millions de francs en 2026 et 2027 pour les traitements hospitaliers stationnaires, remboursant 99% de ces frais.

Dans les sondages, les assurés sont toujours beaucoup plus nombreux à faire part de leur intention de changer de caisse qu'à effectivement transférer leurs assurance de base. Outre la réduction des écarts de primes, l'expert de Comparis voit une autre raison à cela: le souhait de certains assurés de regrouper leurs assurances de base et complémentaires chez le même assureur. Ce souhait dissuade nombre d'entre eux de changer, même si la prime d'assurance de base serait moins élevée chez un concurrent.