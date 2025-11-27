Dernière mise à jour: il y a 3 minutes

Les personnes assurées ont la possibilité de payer leur prime à l'avance pour toute l'année, et profiter ainsi d'un rabais. De nombreuses caisses-maladie tentent d'attirer du monde avec un escompte.

Ceux qui souhaitent changer de caisse maladie doivent se dépêcher. Une résiliation doit être envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable de novembre. Cette année, cela tombe sur le vendredi 28 novembre.

Il faut aussi s'activer pour avoir la possibilité de compenser un peu la hausse des primes de l'assurance de base, qui sera à nouveau très élevée l'année prochaine – 4,4% en moyenne. En plus du changement de caisse, du modèle d'assurance ou de franchise, il existe une autre option que beaucoup ignorent: l'escompte. Proposé par plusieurs caisses maladie, ce rabais est accordé lorsque les primes sont payées à l’avance pour un semestre ou pour une année complète.

Quel est le montant de ces rabais?

Les rabais oscillent entre 0,25 et 2%. Le comparateur en ligne Moneyland a créé un aperçu des assureurs qui proposent des rabais: trois prestataires proposent une remise de 0,25 à 0,5% sur une prime annuelle, dix-neuf une réduction de 1% ou plus, tandis que cinq offrent 2% d'escompte. Sympany et Visana font partie des caisses maladie généreuses.

Faut-il déclarer le paiement anticipé?

Pour profiter d'un escompte, il faut adapter les modalités de paiement. Il faut soit le signaler directement dans la demande de changement de caisse maladie, ou les adapter en ligne avant la fin de l'année. Il est important de se renseigner sur les délais exacts auprès de votre caisse maladie.

Mais le plus important reste de se renseigner sur la date limite pour payer la prime annuelle. En général, le versement doit être effectué avant la fin du mois de décembre, même si certaines assurances prolongent le délai jusqu'au 3 janvier. Attention toutefois: en cas de rappel, les intérêts de retard, calculés en pourcentage, augmentent rapidement en raison du montant plus élevé de la facture. Les économies réalisées s'envolent alors très vite.

Un paiement anticipé est-il rentable?

La question centrale est la suivante: la prime annuelle vaut-elle vraiment le coup? L’année dernière, la réponse était encore négative pour les assureurs offrant un escompte faible. Mais entre-temps, les comptes d’épargne ne rapportent quasiment plus d’intérêts. Dès lors, cette option devient avantageuse dans la plupart des cas – à condition toutefois de disposer de réserves financières suffisantes.

Avec un rabais de 2%, une personne qui paie à l'avance une prime moyenne de 5584 francs par an économise une bonne centaine de francs. Mais la plupart des caisses maladie offrent un rabais deux fois moins important, ce qui représente une économie d'environ 50 francs, dans notre exemple.

Dans le meilleur des cas, une famille avec deux enfants peut économiser plusieurs centaines de francs. Mais pour en bénéficier, il faut avancer approximativement 14'000 francs pour une prime moyenne. Un montant énorme pour beaucoup de familles.