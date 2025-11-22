Dernière mise à jour: il y a 39 minutes

De nombreuses caisses maladie proposent un rabais aux assurés qui paient leur prime à l'avance pour toute l'année. Mais cela en vaut-il vraiment la peine et comment les assurés peuvent-ils économiser en dépit de la hausse des coûts?

Payer sa prime d’assurance maladie à l'année vous permet ces économies

Plusieurs astuces permettent d’alléger votre budget santé. Blick fait le point. Photo: Shutterstock

Martin Schmidt

Les Suisses devront mettre la main à la poche pour financer leur système de santé: l'année prochaine, les primes augmenteront en moyenne de 4,4%. La prime mensuelle moyenne pour un adulte de 26 ans et plus coûte désormais 465,30 francs, soit 5583,60 francs par an. Pour les primes les plus basses, l'augmentation est encore plus forte, avec une moyenne de 7,1%.

Il existe pourtant toute une série de possibilités d'économies qui peuvent alléger le budget du ménage de plusieurs milliers de francs. Blick vous en donne un aperçu.

Payer la prime annuelle en une seule fois

Les assurés bénéficient d'un rabais, appelé escompte, auprès de nombreuses caisses s'ils paient leur prime à l'avance pour six mois ou un an. Certaines caisses offrent un rabais de 2%: une personne qui paie à l'avance économise donc un peu plus d'une centaine de francs sur une prime moyenne. Pour de nombreuses caisses, le rabais est deux fois moins important, ce qui permet d'économiser environ 50 francs.

Dans le cas idéal, une famille avec deux enfants peut même économiser quelques centaines de francs. Mais pour cela, il faudrait dépenser 14'000 francs d'un coup pour une prime moyenne.

Changer d'assurance de base

Les personnes non affiliées à l'une des caisses les plus avantageuses peuvent économiser plusieurs centaines, voire plus de mille francs par an. Début octobre, le cabinet Deloitte estimait que jusqu'à 10% des assurés auraient tout intérêt à migrer vers une autre caisse.

Avec une hausse de prime mensuelle dépassant 30 francs, la moitié des assurés devrait envisager un changement. L'an dernier, ceux qui ont opté pour une autre caisse ont réduit leurs primes en moyenne de 662 francs par an.

Adapter la franchise

D'un point de vue financier, seule la franchise la plus basse ou la plus élevée est intéressante. Si les frais de santé prévus dépassent 2000 francs, la franchise minimale de 300 francs est rentable, tandis que pour des coûts inférieurs, la franchise maximale de 2500 francs l’emporte. Selon le portail Comparis, un adulte peut ainsi économiser jusqu’à 1 540 francs par an en passant de la franchise la plus basse à la plus élevée.

Choisir un modèle alternatif

La hausse vertigineuse des primes depuis plusieurs années a rendu les modèles d'assurance alternatifs de plus en plus populaires. Par rapport au modèle standard, les primes peuvent être réduites jusqu'à 25%.

Selon un sondage représentatif de Comparis, près d'une personne sur quatre est assurée cette année dans le modèle standard, plus cher, avec libre choix du médecin. Beaucoup ont déjà opté pour un modèle de médecin de famille, un modèle HMO ou Telemed.

Quelques conseils pour faire des économies

L'assurance-accidents est obligatoire: les personnes qui travaillent plus de huit heures par semaine sont toutefois automatiquement assurées par leur employeur. Dans ce cas, il faut exclure l'assurance-accidents de l'assurance de base, ce qui permet de réduire la prime jusqu'à 7%. Certaines caisses proposent des rabais spéciaux pour les familles. Cela vaut la peine de se renseigner à ce sujet.