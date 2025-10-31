DE
Vers un plafonnement des indemnités
Alors que le peuple trime, les patrons des assurances maladie gagnent trop!

La commission de la sécurité sociale du National propose de plafonner les rémunérations des dirigeants des caisses maladie. Elle juge les indemnités actuelles excessives et inacceptables, surtout face à l'augmentation constante des primes d'assurance maladie.
Les patrons des caisses maladie gagnent trop, estime la commission de la sécurité sociale du National
Les rémunérations des dirigeants des caisses maladie sont excessives, estime la commission de la sécurité sociale du National. Elle a mis en consultation vendredi un projet visant un plafonnement des indemnités.

Dans un secteur aussi régulé que celui de la loi sur l'assurance maladie, dans lequel le catalogue de prestations est le même pour tous les assureurs et l'affiliation obligatoire, les indemnités actuelles de certains membres d'organes dirigeants d'assureurs ont atteint «des niveaux inacceptables», indique la commission.

Les primes augmentent constamment et ont des conséquences financières sur les ménages et les collectivités publiques. Aux yeux de la commission, il est «injustifiable» qu'un directeur puisse percevoir une rémunération supérieure à celle des classes de salaire les plus élevées de l’administration fédérale.

Des rémunérations «inconvenante»

Le texte prévoit donc que le Conseil fédéral fixe un montant maximal pour les rémunérations des membres des directions et des conseils d'administration des assurances maladie offrant des prestations dans le cadre de l'assurance obligatoire. Le montant doit être fixé sur la base des rémunérations les plus élevées appliquées au sein de l'administration fédérale, tout en tenant compte de l'effectif des assurés et des coûts globaux moyens par personne assurée.

Le plafonnement ne concernerait pas les assurances-maladie complémentaires. La commission du Conseil des Etats avait donné son feu vert, estimant que l'augmentation des rémunérations sur ce marché protégé était «inconvenante», compte tenu de la hausse des primes d'assurance maladie.

