Publié: il y a 13 minutes

De plus en plus de caisses d'assurance maladie demandent aux médecins genevois d'adhérer au nouveau système tarifaire Médicalculis. La plupart des médecins refusent ce changement et leurs patients paient les soins de leur poche, révèle la «Tribune de Genève» mardi.

Les patients genevois subissent la guerre froide entre médecins et assureurs

La plupart des médecins à Genève refusent Médicalculis et leurs patients doivent payer les soins eux-mêmes. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

Luisa Gambaro Journaliste

L'étau se resserre sur les médecins genevois et leurs patients. De plus en plus de caisses d'assurance maladie exigent qu'ils adhèrent au système tarifaire controversé Médicalculis. Mais à Genève, la plupart des médecins s'y refusent et leurs patients en font les frais, a révélé la «Tribune de Genève» ce mardi 21 octobre.

En effet, si les médecins genevois rejettent ce nouveau système, leurs patients ne sont pas remboursés, même avec leur complémentaire. Ils doivent donc payer les soins de leur poche ou renoncer à être pris en charge dans une clinique privée.

Les choix des assurances

Les assurés ne sont pas toujours au courant de ces changements de conditions et continuent de payer leurs primes en pensant être remboursés. Pour le moment, Assura et Groupe Mutuel acceptent encore l'ancien système tarifaire, mais SWICA a annoncé passer à Médicalculis le 8 octobre. Quant à Helsana, l'assurance n'a pas voulu préciser ses conditions de remboursement au quotidien genevois.

Pour rappel, Médicalculis a été introduit en 2025 par l'Association suisse d'assurances (ASA), suivant les recommandations de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). L'objectif: standardiser les prix des prestations pour que les remboursements des assureurs soient plus transparents et uniformes en Suisse.