DE
FR

La tension monte
Les patients genevois subissent la guerre froide entre médecins et assureurs

De plus en plus de caisses d'assurance maladie demandent aux médecins genevois d'adhérer au nouveau système tarifaire Médicalculis. La plupart des médecins refusent ce changement et leurs patients paient les soins de leur poche, révèle la «Tribune de Genève» mardi.
Publié: il y a 13 minutes
Partager
Écouter
La plupart des médecins à Genève refusent Médicalculis et leurs patients doivent payer les soins eux-mêmes. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

L'étau se resserre sur les médecins genevois et leurs patients. De plus en plus de caisses d'assurance maladie exigent qu'ils adhèrent au système tarifaire controversé Médicalculis. Mais à Genève, la plupart des médecins s'y refusent et leurs patients en font les frais, a révélé la «Tribune de Genève» ce mardi 21 octobre.

En effet, si les médecins genevois rejettent ce nouveau système, leurs patients ne sont pas remboursés, même avec leur complémentaire. Ils doivent donc payer les soins de leur poche ou renoncer à être pris en charge dans une clinique privée. 

Les choix des assurances

Les assurés ne sont pas toujours au courant de ces changements de conditions et continuent de payer leurs primes en pensant être remboursés. Pour le moment, Assura et Groupe Mutuel acceptent encore l'ancien système tarifaire, mais SWICA a annoncé passer à Médicalculis le 8 octobre. Quant à Helsana, l'assurance n'a pas voulu préciser ses conditions de remboursement au quotidien genevois.

A lire aussi
La Confédération refuse de remplir davantage les poches des chirurgiens scandalisés
Polémique des nouveaux tarifs
La Confédération tacle les chirurgiens, accusés d'être obsédés par l'argent
A Genève, assureurs complémentaires et médecins de retour aux négociations
Le conflit touche à sa fin?
A Genève, assureurs complémentaires et médecins de retour aux négociations
Assurance complémentaire: les négociations se poursuivent à Genève
Vers une solution transitoire?
Assurance complémentaire: les discussions se poursuivent à Genève
Attaquées sur leurs méthodes, les assurances maladie se défendent
Interview
Opérations non remboursées
Attaquées sur leurs méthodes, les assurances se défendent

Pour rappel, Médicalculis a été introduit en 2025 par l'Association suisse d'assurances (ASA), suivant les recommandations de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). L'objectif: standardiser les prix des prestations pour que les remboursements des assureurs soient plus transparents et uniformes en Suisse. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Avec vidéo
Présenté par
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Le grand guide hypothécaire
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus