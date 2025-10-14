Les Suisses reçoivent actuellement leurs nouvelles polices d'assurance maladie pour 2026. Face à cette augmentation, de nombreux assurés envisagent de changer de caisse, mais le marché est complexe: vers quelle assurance faut-il se tourner?

Les Suisses et Suissesses reçoivent ces jours-ci du courrier, avec, très probablement, de mauvaises nouvelles. En effet, les caisses maladie envoient les nouvelles polices pour 2026. Et celles-ci seront, dans la grande majorité des cas, plus élevées que cette année. La prime mensuelle moyenne augmentera de 4,4%, comme on le sait depuis fin septembre. Plus préoccupant encore: les primes les moins chères grimpent même de 7,1% en moyenne.

De nombreuses personnes envisageront donc de changer d’assurance. Mais en cherchant une alternative, on réalise vite à quel point le marché des caisses-maladie est devenu opaque. Plus de 30 caisses sont actives en Suisse, chacune proposant plusieurs modèles – médecin de famille, HMO, Telmed, etc. – auxquels s’ajoutent sept franchises différentes parmi lesquelles il faut choisir.

Un gagnant évident

Le portail de comparaison Moneyland s’est plongé dans la jungle des offres et a analysé 156 produits issus de 34 caisses-maladie. L’étude met en lumière les différences de prix entre les primes moyennes et les offres les plus avantageuses, sur l’ensemble des 42 régions tarifaires. En gros, plus le pourcentage d’écart est faible, plus la caisse se positionne favorablement face à la concurrence.

La grande gagnante s’appelle Agrisano. Son produit «Agri Smart», proposé par la caisse fondée à l’origine par l’Union suisse des paysans, n’est en moyenne que 1,5% plus cher que l’offre la plus basse du marché – loin devant Sanitas et la KPT. Ce succès s’explique notamment par le fait qu’Agri Smart affiche la prime la plus faible dans de nombreuses régions: pour la franchise de 300 francs, c’est le cas dans 25 zones tarifaires. «Je ne m’attendais pas à un vainqueur aussi clair», confie l’expert de Moneyland, Ralf Beyeler.

Petit bémol pour les citadins: Agri Smart n’est disponible que dans 30 des 42 régions, et pas à Zurich, Genève, Lausanne, Lucerne ni Saint-Gall. Les primes y sont généralement plus élevées, les coûts de santé y étant aussi supérieurs à la moyenne. Helsana tire également son épingle du jeu: avec trois produits, la plus grande caisse-maladie du pays figure dans le top 10 du classement Moneyland. Le cabinet de conseil Deloitte l’avait déjà placée parmi les meilleurs acteurs du secteur dans une étude récente.



