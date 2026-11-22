La COP31 s’est achevée sans déclaration finale commune à Antalya, après le refus de plusieurs pays, dont la Suisse, de soutenir le texte proposé. Berne regrette cet échec, tout en estimant que le projet manquait d’éléments essentiels.

COP31: «La Suisse a eu raison de ne pas soutenir ce projet»

COP31: «La Suisse a eu raison de ne pas soutenir ce projet»

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse se dit déçue de l’échec d’une déclaration finale commune lors de la COP31 à Antalya. «Cela aurait été un signal fort et positif en faveur d’une mise en œuvre plus rigoureuse des mesures climatiques», a déclaré Felix Wertli, ambassadeur pour l’environnement.

La déclaration finale a échoué dimanche après-midi, après que de nombreux pays, dont la Suisse, ont refusé d’apporter leur soutien au projet présenté.

«La Suisse a eu raison de ne pas soutenir ce projet, car il manquait des éléments essentiels», a déclaré dimanche Felix Wertli, qui dirige la délégation suisse chargée des négociations, dans un communiqué. «Nous faisions partie d’une grande coalition regroupant de nombreux pays de toutes les régions du monde, qui ont déclaré: “Il manque trop d’éléments ici, nous ne voulons pas soutenir ce projet.”»

36 heures sans dormir

Les négociations se sont prolongées jusque tard dans la nuit de samedi à dimanche. Felix Wertli et les autres délégués étaient à la table des négociations depuis 36 heures sans avoir dormi. L’objectif était tout de même de parvenir à un accord commun.

Malgré ce revers, Felix Wertli s’est dit convaincu que l’Accord de Paris sur le climat continue de produire ses effets. Plus de 160 Etats ont soumis leurs objectifs climatiques nationaux et sont en train de les mettre en œuvre.