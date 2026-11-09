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Le Conseil fédéral appelé à agir
COP31: des ONG suisses réclament plus de moyens pour le climat

A l’ouverture de la Conférence de l’ONU sur le climat à Antalya, des ONG suisses demandent au Conseil fédéral plus de financements pour les pays du Sud, un soutien au fonds pertes et dommages et une sortie du pétrole et du gaz d’ici 2035.
Publié: il y a 3 minutes
A l’ouverture de la Conférence de l’ONU sur le climat, des ONG suisses demandent plus de financement au Conseil fédéral.
Photo: imago/Arnulf Hettrich
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ATS Agence télégraphique suisse

À l'ouverture de la Conférence de l'ONU sur le climat à Antalya, des organisations suisses réclament davantage de moyens pour faire face aux dommages climatiques et une sortie claire des énergies fossiles. Elles appellent le Conseil fédéral à agir avec plus de détermination.

La Suisse à la traîne

La Suisse est à la traîne par rapport à ses responsabilités internationales, écrit l'Alliance climatique suisse dans un communiqué publié lundi. D'autres organisations humanitaires et environnementales, comme le WWF, Swissaid, Alliance Sud ainsi que l'organisation de protection des océans Oceancare, se sont également exprimées. Elles réclament des aides financières supplémentaires pour les pays du Sud, des objectifs nationaux plus ambitieux et des exigences contraignantes pour la place financière.

Compte tenu de la puissance économique de la Suisse, la Confédération doit porter sa contribution à l’objectif international de financement climatique à trois milliards de dollars par an d’ici 2035, exigent l’Alliance climatique et le WWF. Ces fonds ne doivent pas être prélevés sur les budgets de l'aide au développement.

Swissaid, Alliance Sud et l’Alliance pour le climat réclament en outre une participation de la Suisse au Fonds pour les pertes et les dommages. Swissaid souligne notamment l’importante empreinte carbone liée à la consommation en Suisse, qui s’élève à 15 tonnes d’équivalent CO2 par habitant, ainsi que la responsabilité mondiale de la place financière suisse.

Objectif zéro émission nette

Les objectifs climatiques nationaux sont également jugés insuffisants par les organisations humanitaires. L’objectif de réduction de 65% par rapport à 1990, proposé par le Conseil fédéral pour 2035, n’est pas suffisant. Il faudrait atteindre la neutralité carbone d’ici 2035, uniquement grâce à des mesures nationales et sans achat de certificats étrangers. En outre, les organisations réclament une feuille de route nationale pour la sortie du pétrole et du gaz d’ici 2035.

L'organisation Oceancare réclame, sur le lieu de la conférence à Antalya, un plan régional de protection du climat pour la Méditerranée: concrètement, elle exige l'arrêt des nouveaux forages offshore de pétrole et de gaz, l'interdiction des chaluts de fond ainsi que des limitations de vitesse pour les navires de fret.

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