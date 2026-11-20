A la COP31, Albert Rösti affirme que «la politique énergétique passe avant la politique climatique». Le conseiller fédéral prône une transition énergétique axée sur l’électrification et l’usage du nucléaire pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Pour Albert Rösti, la politique énergétique passe avant la politique climatique

Pour Albert Rösti, la politique énergétique passe avant la politique climatique

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Albert Rösti ne voit aucune contradiction entre sa position critique passée vis-à-vis du débat sur le climat et sa participation à la COP31. «Je ne me suis jamais opposé à la sortie des énergies fossiles».

Le chef du Département fédéral de l'Environnement (DETEC) s'est toujours engagé en faveur d'une augmentation de la production d'électricité, toutes technologies confondues, a-t-il déclaré vendredi dans une interview à Keystone-ATS. «Nous avons d’abord besoin d’une alternative aux énergies fossiles», estime-t-il.

C’est pourquoi la production d’électricité doit être développée, y compris avec l’énergie nucléaire. «La politique énergétique passe avant la politique climatique», affirme M. Rösti. Il défend aujourd’hui cette position «avec encore plus de conviction».

La canicule de l'été dernier n’a pas modifié son point de vue. «L’été a montré que nous devons poursuivre dans cette voie. Cette conviction, je l’ai depuis longtemps», a-t-il déclaré. La Suisse s’est par ailleurs engagée, avec la loi sur la protection du climat votée par le peuple en 2023, à atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

La Suisse bâtisseuse de ponts

Lors de la conférence sur le climat, M. Rösti représente la Suisse dans les discussions ministérielles. Le fait que la Confédération soit un petit pays ne signifie pas que sa voix ait peu de poids. «La Suisse a bel et bien une voix», a-t-il déclaré. De plus, en tant que pays neutre, elle peut coopérer avec d’autres Etats.

Lors de la COP31, la Suisse fait partie d’un groupe d’Etats comprenant le Mexique, la Géorgie, la Corée du Sud et d’autres pays. Ce groupe rassemble aussi bien des pays industrialisés que des pays en développement. «Nous pouvons ainsi jeter un pont et, en tant que groupe, nous sommes tout à fait entendus», a déclaré Rösti. La Suisse est habilitée à diriger le groupe et à s’exprimer en son nom.

Pas de feuille de route

En ce qui concerne les négociations, le Bernois s’est montré encore prudent vendredi. Il a toutefois jugé positif que l’électrification doive figurer parmi les objectifs du document final prévu. En revanche, aucun accord n’a encore été trouvé sur la question d’une feuille de route concrète pour la sortie des énergies fossiles.

«On a encore du mal à s’engager clairement en faveur d’une feuille de route», a déclaré Albert Rösti. Un tel document doit montrer comment les Etats entendent s’engager sur la voie de zéro émission nette.