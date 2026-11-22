Le nouveau projet d'accord de la COP31 ne mentionne toujours pas explicitement les énergies fossiles. Alors que les négociations se prolongent à Antalya, les désaccords entre pays persistent.

Les énergies fossiles toujours écartées du projet d'accord de la COP31

Les énergies fossiles toujours écartées du projet d'accord de la COP31

ATS Agence télégraphique suisse

Le nouveau projet de décision finale de la COP31 sur le climat publié dans la nuit de samedi à dimanche à Antalya ne mentionne toujours pas explicitement les énergies fossiles, mais contient un appel à l'électrification.

Ce texte, préparé par les présidences turque et australienne de la conférence de l'ONU, appelle aussi à accélérer le recours aux technologies de captation, utilisation et stockage du carbone (CCUS), promues par les entreprises pétro-gazières, une mention contestée par certains pays.

Compromis

Une plénière est attendue dimanche matin pour tenter de valider un compromis à la grande conférence sur le climat d'Antalya, qui a largement dépassé son heure théorique de fin, prévue vendredi soir.

Le document ne contient pas d'appel explicite à sortir du charbon, pétrole ou du gaz fossile, dont l'utilisation est la principale cause du changement climatique. Il se contente d'une allusion au résultat de la COP28 de Dubaï, qui avait en 2023 pour la première fois appelé les pays du monde à une transition pour sortir de ces énergies.

Les pays producteurs, Arabie saoudite en tête, s'opposent à toute nouvelle mention dans le texte final à Antalya. Mais des nations du Pacifique, d'Europe ou d'Amérique latine exigent que ces énergies soient explicitement nommées.

«Energie propre»

Le projet de décision mentionne en revanche un appel, porté par la Turquie, à augmenter «la part de l'électricité dans la consommation finale totale d'énergie à 35% à l'échelle mondiale d'ici 2035», associé à des efforts pour accroître le recours à une «énergie propre». Il évoque enfin la question, également disputée, du calendrier de publication des prochains rapports du Giec, le groupe de scientifiques travaillant sous l'égide de l'ONU.

Le texte souligne «l'importance» de ces rapports pour le prochain «bilan mondial» des efforts des pays pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, attendu en 2028. L'Inde et l'Arabie saoudite préfèrent attendre 2029 pour ces rapports.