A la COP31 en Turquie, Albert Rösti plaide pour des engagements climatiques ambitieux. La Suisse vise un triplement des énergies renouvelables et une sortie des énergies fossiles d'ici 2050.

Albert Rösti arrive en Turquie pour les négociations de la COP31

Albert Rösti arrive en Turquie pour les négociations de la COP31

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Albert Rösti est arrivé à Antalya pour la conférence des Nations unies sur le climat (COP31). Jeudi et vendredi, le ministre de l'Environnement représentera la Suisse lors des négociations au niveau ministériel.

«Je suis quelqu'un d'optimiste», a confié Albert Rösti à l'agence de presse Keystone-ATS. «Mais les négociations s'annoncent certainement difficiles.» Lors de la conférence qui se tient à Antalya, en Turquie, la Suisse s’engage pour que tous les pays mettent efficacement en œuvre leurs objectifs climatiques dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat.

Selon la Confédération, elle entend militer en faveur d’un triplement des énergies renouvelables et d’un doublement de l’efficacité énergétique d’ici 2030, ainsi que pour la sortie du charbon, du pétrole et du gaz d’ici 2050. La question de l’électrification figure notamment au premier plan. La COP31 se poursuit officiellement jusqu’à vendredi. Albert Rösti dressera un bilan à l’issue de la conférence.