Les débats s'intensifient à la COP31 à Antalya alors que le projet de décision présenté par l'Australie suscite des critiques. Jugé trop vague et irréaliste, le texte est qualifié de «liste de courses» par le commissaire européen Wopke Hoekstra.

AFP Agence France-Presse

Les pays réunis à la grande conférence annuelle sur le climat ont accueilli froidement mardi le projet de décision présenté la veille. Il contient encore de nombreux points de contentieux à résoudre d'ici la fin de la semaine. A la tribune de la COP31 à Antalya, en Turquie, le commissaire européen au Climat Wopke Hoekstra a mis en garde contre une «distraction» des négociations, avec un projet de conclusion aux aspirations contradictoires, qui risque de rendre le «processus intenable».

Le texte «ne va pas dans la bonne direction et doit être profondément remanié», a-t-il martelé dans la foulée devant la presse. Le responsable européen n'y voit qu'une «liste de courses», qui en tentant de faire plaisir à tout le monde, ne satisfait plus personne. Le texte présenté lundi par l'Australie, qui co-préside cette COP avec la Turquie, est de fait touffu et énumère des souhaits divers qui paraissent, pour une part, inaccessibles.

Le document appelle ainsi les «pays développés» à montrer l'exemple en s'engageant à atteindre «la neutralité carbone d'ici 2030 et des émissions négatives d'ici 2040». «Ce sont les pays émergents qui veulent mettre le plus d'obligations possible sur les pays développés. C'est tactique», réagit une source au sein d'une délégation européenne, qui y voit la main d'un groupe de pays comptant notamment l'Arabie saoudite et l'Inde. «C'est évidemment des choses inacceptables», juge cette source.

«L'horloge tourne»

La présidence australienne des négociations, qui mène les consultations en Turquie en vertu d'un partage inédit des tâches, écoute depuis lundi les doléances des pays et proposera une nouvelle version en milieu de semaine. Le projet de décision présenté lundi est trop long et ressemble encore à une «compilation» de propositions, regrette une délégation latino-américaine, qui souligne que «l'horloge tourne».

Il ressemble à une «liste au Père Noël», grince en écho une source au sein d'un pays européen. Le texte de 18 pages reprend en effet tous les sujets majeurs qui préoccupent, et souvent divisent, les nations: énergie, finance, science du climat, limitation du réchauffement climatique à 1,5°C...

Autant d'occasions de se diviser pour les quelque 200 pays réunis à la COP31, prévue jusqu'à vendredi à Antalya, qui devront trouver un consensus pour que ce texte politique soit finalement adopté. Cette décision dite «de couverture» est publiée lors de certaines COP en plus des accords plus techniques. Si ce projet aboutit, il sera le principal résultat tangible de la conférence, mais son principe même est encore contesté par certains pays.

«Injustifiable»

Le texte présenté lundi contient aussi un appel à accélérer la sortie des énergies fossiles, qui va cette fois dans le sens des revendications des Européens. Mais comme lors de la précédente COP au Brésil, il pourrait buter sur l'opposition des producteurs d'hydrocarbures. «On aimerait beaucoup avoir un engagement qui appelle à la sortie des énergies fossiles. Mais ça pourrait être très très difficile d'avoir ce consensus maintenant à la COP31», a dit à l'AFP Michael Joseph, ministre de la Santé et de l'Environnement d'Antigua-et-Barbuda.

Le projet de décision aborde également la science. Il invite le Giec, le groupe de scientifiques qui travaillent sur le climat sous l'égide de l'ONU, à rendre son prochain rapport «à temps» pour un prochain «bilan mondial» des efforts réalisés par les pays pour réduire leurs gaz à effet de serre, attendu en 2028. Cette question de calendrier est extrêmement débattue entre pays, certains comme l'Inde ou l'Arabie saoudite préférant attendre 2029 pour cette publication.

L'Arabie saoudite, parfois accusée par d'autres pays de pratiquer l'obstruction, a rétorqué mardi dans une rare déclaration ne pas s'opposer à la science du climat mais vouloir des délais «appropriés» pour un travail scientifique approfondi. De nombreux pays, des Pays les moins avancés (PMA) à l'Union européenne (UE) et aux petites îles, poussent en revanche pour une publication rapide. Le rapport du Giec doit «être prêt à temps» et tout retard serait «injustifiable», a déclaré mardi Ilana Seid, présidente du groupe de petits Etats insulaires Aosis.