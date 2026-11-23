La candidature de la Verte Delphine Klopfenstein Broggini au Conseil fédéral divise les partis. L’UDC et le PLR défendent le principe de concordance et les deux sièges du premier parti du pays, tandis que le PS laisse toutes les options ouvertes.

ATS Agence télégraphique suisse

Pour l’UDC, la candidature de la Verte Delphine Klopfenstein Broggini au Conseil fédéral est un effet de manche sans chance de succès. La Suisse a un modèle de concordance qui a fait ses preuves. Les deux sièges du parti qui a obtenu le plus de voix au niveau national sont incontestés, a souligné le vice-président du groupe parlementaire Franz Grüter (LU).

La concordance implique également que les partis proposent au Conseil fédéral des personnalités qui défendent leurs idées respectives. C’est le cas des candidats qui figurent sur le ticket. «Quiconque prend la concordance au sérieux votera pour un candidat de ce ticket», a ajouté le Lucernois.

De son côté, le PLR n’auditionnera pas Delphine Klopfenstein Broggini. «Il s’agit clairement d’un siège UDC, malgré les critiques sur le manque de diversité du ticket proposé», a indiqué le chef du groupe parlementaire Damien Cottier (NE).

Le système de concordance est clair: l’UDC a droit à deux sièges. Le PLR auditionnera les deux candidats officiels de l’UDC le 1er décembre, se fera une opinion et discutera ensuite, a précisé le conseiller national neuchâtelois à Keystone-ATS.

«Evidemment sympathique»

Il est trop tôt pour que le PS se prononce sur cette nouvelle candidature, a indiqué son vice-président Baptiste Hurni (NE), tout en notant qu’elle était «évidemment sympathique». Il a relevé que le ticket proposé par l’UDC était problématique.

Avec son ticket, l’UDC met le Parlement «sous une pression inadmissible», a indiqué le Neuchâtelois lundi à Keystone-ATS. Les deux candidats sont très problématiques, tant au niveau de leur provenance géographique et de leur genre que de leur attitude générale. Dans cette situation, il faut trouver des solutions. Et à ce stade, «tout est ouvert», a précisé Baptiste Hurni.

Sur Instagram, le PS Suisse a également lancé un appel pour dire stop au «ticket de la violence». «L'UDC veut contraindre tous les autres Partis à élire au Conseil fédéral un homme politique de l'aile dure du parti d'extrême droite, est-il notamment écrit. Mais le Parlement ne doit pas céder à ce chantage!»