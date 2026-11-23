Les Vert-e-s veulent faire barrage au «ticket hooligan» de l’Union démocratique du centre (UDC). Leur candidature chimérique risque surtout de torpiller la seule option crédible, celle de Céline Amaudruz, estime notre journaliste Antoine Hürlimann.

Antoine Hürlimann Responsable de l'actualité de L'illustré

L’Union démocratique du centre (UDC) semble avoir retenu la leçon de 2015. Sa direction misait déjà sur Thomas Aeschi. Elle avait eu l’imprudence d’inscrire sur son ticket Guy Parmelin, plus fréquentable aux yeux du Parlement. Le Vaudois l’avait emporté.

Onze ans plus tard, l’UDC entend faire élire son jeune loup aux dents acérées. Elle lui adjoint un papable encore plus clivant, le Haut-Valaisan Michael Graber. Tous deux avaient eu une altercation avec des agents de fedpol en 2024, lors de la visite à Berne du président du Parlement ukrainien. Graber avait lancé aux policiers qu’ils «auraient été les premiers à exécuter les ordres d’Hitler», avant de s’en excuser. A côté de lui, Aeschi passerait presque pour un modéré.

Lundi matin, la rumeur courait à Berne que les Vert-e-s pourraient lancer quelqu’un pour faire barrage à la «trumpisation» de la politique suisse. Dans les conversations de boudoir, différentes sources donnaient Lisa Mazzone partante. La présidente du parti en aurait profité pour se profiler en vue de la course au Conseil des Etats à Genève. Raté. Ce sera une autre Genevoise, Delphine Klopfenstein Broggini.

Le risque de l'exclusion

Selon nos informations, des parlementaires de plusieurs partis cherchaient déjà à convaincre Céline Amaudruz de glisser à quelques figures influentes des Chambres fédérales qu’elle accepterait d’être élue hors ticket. Ecartée vendredi par son groupe, la Genevoise avait une voie vers la majorité et une chance de sauver le deuxième siège romand. Mais les prétendants recalés s’étaient engagés par écrit à refuser une éventuelle élection.

En passant outre, Amaudruz risquerait l’exclusion. En 2007, le Parlement avait évincé Christoph Blocher au profit d’Eveline Widmer-Schlumpf. L’UDC suisse avait fini par chasser toute sa section grisonne, qui refusait de bannir la nouvelle conseillère fédérale. Le prix de la désobéissance est connu.

Pas le poids

Delphine Klopfenstein Broggini a des qualités. Il lui manque des voix. Beaucoup de voix. Sa candidature peut faire barrage, mais guère aux deux cadors de l’UDC alignés sur ce que la presse alémanique a baptisé le «ticket hooligan». Des élus centristes et de droite pourraient voter pour Amaudruz. Combien donneraient le siège à une Verte?

A gauche, les écologistes risquent de siphonner les suffrages qui rendraient l’option crédible. Certains rétorqueront que ces voix pourraient se reporter sur Amaudruz au fil des tours. Encore faudrait-il qu’elle accepte de jouer sa place à l’UDC sur ce «peut-être».

Si la piste Amaudruz se referme, les Vert-e-s pourront, le 9 décembre, voter contre Aeschi la conscience tranquille. Le Zougois n’aurait pas osé rêver mieux! A force de confondre pureté militante et stratégie, ses adversaires de toujours auront fait pour lui ce qu’il n’aurait pu faire seul: écarter la seule candidate qui pouvait le battre.