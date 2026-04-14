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«Un site exceptionnel»
Un énorme hôtel de prestige va ouvrir ses portes aux chutes du Rhin

Le village Neuhausen am Rheinfall abritera le plus grand hôtel de la région, dont l'ouverture est prévue pour 2029. En plus des chambres avec vue sur le Rhin, le Revier Hotel présente une autre particularité: une vague de surf intérieure.
Publié: il y a 17 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
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Le plus grand hôtel de la région de Schaffhouse va bientôt voir le jour (à gauche sur la photo).
Photo: Revier Hospitality Group
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Martin Schmidt

Le nombre d'hôtels familiaux en Suisse ne cesse de diminuer, au bénéfice des grandes chaînes hôtelières. Un projet qui vient d'être approuvé dans le village de Neuhausen am Rheinfall, à Schaffhouse, ne fait pas exception. Le plus grand hôtel de la région sera érigé sur le site industriel des SIG, aux abords du Rhin. je 

Le Revier Hotel est censé comprendre 144 chambres et studios, pour un total de 378 lits. «De nombreuses chambres offriront une vue directe sur les chutes du Rhin», explique à Blick Daniel Renggli, CEO du Revier Hospitality Group. Et d'ajouter: «Il y a très peu de sites aussi exceptionnels en Suisse.» Sa construction débutera cette année.

Un site industriel en pleine mutation

Outre sa proximité immédiate avec les chutes du Rhin, l'hôtel ne sera pas construit sur n'importe quel site: il sera bâti sur le site des SIG, une zone industrielle d'environ 120'000 mètres carrés chargée d'histoire.

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Un bâtiment industriel existant englobera des espaces de restauration, des salles de séminaire, une scène ainsi qu'un bar à turbines. L'arbre de transmission, qui descend jusqu'au Rhin, sera conservé. «L'ambiance et l'esprit industriels doivent être préservés», assure Daniel Renggli. L'hôtel disposera aussi d'un surf indoor accessible au public, qui générera une vague artificielle. 

Ce grand hôtel cible une clientèle intéressée à visiter les chutes du Rhin, mais aussi un public plus business, qui souhaite prendre part à des événements ou des séminaires. Vingt appartements d'affaires sont prévus pour des séjours plus longs. 

Une chaîne hôtelière en pleine expansion

ALe site reste le siège principal du fabricant de machines d'emballage et de conditionnement SIG Group. Toutefois, ayant besoin de moins d’espace, il transforme depuis une dizaine d’années la zone en un quartier dynamique mêlant habitat, travail et loisirs. L'horloger de luxe H. Moser & Cie, entre autres, y fabrique par exemple ses montres. A partir de 2029, l'hôtel Revier devrait venir compléter l'offre. 

De son côté, le Revier Hospitality Group entend poursuivre sa croissance. Il a annoncé il y a à peine deux semaines le rachat de l'hôtel Aves Homebase à Arosa, dans les Grisons. L'hôtel aux abords des chutes du Rhin serait le huitième établissement du groupe. Selon Daniel Renggli, d'autres projets sont en discussion sur cinq sites supplémentaires. Les procédures d'autorisation pour de nouveaux projets hôteliers peuvent toutefois durer des années, leur concrétisation prenant du temps.

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