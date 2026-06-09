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Après les retards de paiement
De nouveaux buggs du chômage mettent le Conseil fédéral dans l'embarras

Les offices régionaux de placement ont connu de nouvelles pannes informatiques en mai, révèle 20 minutes ce mardi 9 juin. Le Conseil fédéral assure que le problème est réglé et que les indemnités chômage sont désormais versées à temps.
Publié: 16:49 heures
Guy Parmelin arrive au Club de la presse de Genève le 29 mai 2026. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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Luisa GambaroJournaliste RP

L'angoisse est loin d'être terminée pour les personnes au chômage. Les offices régionaux de placement ont subi de nouvelles pannes informatiques du 11 au 18 mai, révèle 20 minutes ce mardi 9 juin. En réponse à la question du conseiller national Thomas Stettler (UDC/JU), le Conseil fédéral reconnait que la plateforme a été inaccessible pendant plusieurs jours.

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En effet, de nombreuses mises à jour et des difficultés de connexion ont rendu la vie impossible aux services cantonaux. Le Conseil fédéral explique que ces pannes venaient «d'une défaillance du système central d'authentification eIAM». Il ajoute que des mesures de stabilisation ont permis de régler le problème, en précisant que ces récentes pannes n'ont rien à voir avec celles datant du début d'année 2026.

Pour rappel, la mise en service du nouveau système de paiement SIPAC 2.0 avait entraîné d'importants retards de versements des indemnités chômage. Le Conseil fédéral affirme que «depuis mars 2026, il n’existe plus de retard de paiement (...). Les indemnités sont versées dans les délais prévus». Malgré tout, de nombreux chômeurs attendaient encore leurs indemnités fin avril.

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