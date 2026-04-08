Le Seco annonce une stabilisation du système informatique après le bug de janvier qui a privé des milliers de chômeurs de revenus. Toutefois, les retards de paiements pourraient durer plusieurs semaines encore.

Le bug des indemnités chômage stabilisé, mais les retards pourraient persister

Le bug des indemnités chômage stabilisé, mais les retards pourraient persister

ATS Agence télégraphique suisse

La situation se stabilise après le gros bug informatique de janvier qui avait privé des milliers de chômeurs de leurs indemnités, a assuré le Seco mercredi. Les retards de paiements ne seront toutefois pas résorbés avant plusieurs semaines.

«Il n'y a pas eu de gros incidents depuis février», a déclaré Jérôme Cosandey, chef de la direction du travail au Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) lors d'une visioconférence.

Le nouveau système informatique est stable et fonctionne de manière fiable, a-t-il ajouté. Mais il peut encore être amélioré. Il reste relativement lent. Des retards subsistent dans le traitement des nouvelles demandes. «Il faudra encore plusieurs semaines avant que nous ne soyons à nouveau dans le vert», a déclaré M. Cosandey.

Inconnue sur les demandes pendantes

Les nouveaux inscrits au chômage ont la garantie qu'ils recevront leurs indemnités, a-t-il précisé. Et dans la «grande majorité des cas», ils perçoivent cet argent dans le mois qui suit leur inscription.

Le Seco n'était pas en mesure de dire combien de personnes sont encore aujourd'hui privées de leurs indemnités en raison du bug informatique. «Il est difficile de différencier les causes d'un retard», a expliqué le Romand.

Des milliers de chômeurs s'étaient retrouvés privés de revenus après la mise en service du nouveau système informatique en janvier. Le président de la Confédération Guy Parmelin a assuré mi-mars que près de 96% des indemnités de chômage dues avaient depuis été versées.

«Fort regret»

Questionné sur une potentielle négligence vis-à-vis des chômeurs, le responsable du Seco a répondu «regretter fortement l'incertitude financière» dans laquelle les chômeurs se sont retrouvés. «Bien entendu, nous ne prenons pas cela à la légère, a-t-il ajouté. Le nombre d'heures supplémentaires effectuées montre que tous les collaborateurs sont conscients de la responsabilité que nous avons vis-à-vis des chômeurs».

«Le problème que nous n'avons pas pu anticiper, c'est le fonctionnement du système dans des conditions opérationnelles», a déclaré Jérôme Cosandey pour expliquer les raisons du bug. «Les interactions avec d'autres systèmes utilisés pour le chômage n'ont pas pu être simulées et c'est elles qui nous ont pris par surprise», a-t-il détaillé.

La transition vers un nouveau système de paiement était toutefois «nécessaire». Le nouveau programme remplace un système développé dans les années 1980.