DE
FR

Une gaffe historique
Une marque de café suisse fait de la publicité avec un slogan nazi

Un café au goût amer pour Chicco d'Oro. En voulant traduire son slogan italien, le torréfacteur tessinois a utilisé une expression tristement célèbre pour avoir orné un camp de concentration. Une «grosse erreur» qui a choqué une lectrice de Blick.
Publié: il y a 18 minutes
1/4
Une nouvelle publicité Chicco-d'Oro suscite l'indignation d'une lectrice de Blick.
Photo: DR
Nathalie_Benn_Praktikantin Wirtschaft _Blick_2-Bearbeitet.jpg
Nathalie Benn

Helen S.*, employée au centre communautaire de Wittigkofen (BE) n’en a pas cru ses yeux. Alors qu’elle s’accordait une pause avec une collègue près d'un supermarché Denner, une publicité numérique du cafetier tessinois Chicco d’Oro s'est affichée sur l'écran. En lettres noires, on pouvait y lire la traduction allemande de «A chacun son goût» («Jedem das Seine»), encadré par deux nouveaux produits de la marque.

«J’ai dû relire deux fois pour être sûre», confie-t-elle à Blick. Sa collègue, tout aussi choquée, juge l’affiche «totalement déplacée». Helen soupçonne même un coup de communication calculé: «Je n’arrive pas à croire qu’ils en ignorent les conséquences. Et, comme on le sait, même la mauvaise publicité reste de la publicité.»

L'ombre de Buchenwald

La colère de cette lectrice repose sur un passé macabre. Si l'expression vient du latin suum cuique (à chacun son dû) et servait de principe juridique il y a 2000 ans, elle a été détournée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Cette phrase était notamment inscrite sur la porte principale du camp de concentration de Buchenwald; le deuxième plus grand camp de concentration d'Allemagne si l'on se base sur le nombre estimé de détenus.

A lire aussi
Près de 150 néonazis se sont réunis pour fêter l'anniversaire d'Adolf Hitler
Concert secret aux Grisons
Près de 150 néonazis se sont réunis pour fêter l'anniversaire d'Hitler
Le Comité d'Auschwitz salue la Suisse pour l'ouverture du dossier Mengele
Réévaluation juridique
Le Comité d'Auschwitz salue la Suisse pour l'ouverture du dossier Mengele

Pour les nazis, cette phrase signifiait que les déportés recevaient leur «juste châtiment». Autre fait choquant: contrairement aux autres slogans des camps, celui-ci était orienté vers l'intérieur. Il s'adressait directement aux détenus depuis la cour pour les humilier.

Une traduction «mot à mot» scandaleuse

Contacté par Blick, Vittorio Maspoli, membre de la direction de Chicco d'Oro, reconnaît une maladresse majeure. «La campagne a initialement été conçue en italien. Comme elle est diffusée dans toute la Suisse, nous l'avons traduite mot à mot en français et en allemand.»

Le responsable de l'entreprise basée à Balerna (TI) assure que la portée historique de cette phrase était totalement ignorée en interne. Fondée en 1949, la marque présente ses excuses: «Nous sommes sincèrement désolés». C'est un client qui a donné l'alerte cette semaine. Chicco d'Oro a immédiatement réagi en contactant son agence publicitaire: les versions allemandes ont été corrigées et le texte polémique a été supprimé des écrans. La publicité est désormais diffusée sans le lettrage.

* Nom modifié

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus