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Concert secret dans les Grisons
Près de 150 néonazis se sont réunis pour fêter l'anniversaire d'Hitler

Près de 150 néonazis se sont retrouvés samedi dernier pour célébrer l'anniversaire d'Adolf Hitler. Le propriétaire de la salle louée pour l'occasion dans les Grisons affirme qu'il ne savait rien des circonstances de la «fête».
Publié: il y a 24 minutes
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Ancien défilé de membres suisses du réseau «Bood and Honour».
Photo: Keystone
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Fabian Eberhard

Saluts nazis et musique haineuse: à l'insu du grand public, près de 150 néonazis se sont réunis samedi dernier à Thusis, dans les Grisons. Quatre groupes se sont produits sur scène: il s'agit du premier concert de la scène d'extrême droite en Suisse depuis plus d'un an.

Ce n'est pas un hasard si cette fête néonazie a eu lieu ce week-end d'avril: les extrémistes célébraient l'anniversaire d'Adolf Hitler, né le 20 avril 1889.

Selon les découvertes de l'organisation Antifa Berne, les néonazis ont loué, dans le cadre de leur rassemblement, la salle de spectacle d'une entreprise locale de transport et de recyclage. Le propriétaire a déclaré qu'il ignorait qui il hébergeait. Il a déclaré au SonntagsBlick que l'organisateur avait réservé la salle pour une fête d'anniversaire privée avec de la musique live.

Un néonazi a réservé la salle

Le concert a été co-organisé par un trentenaire originaire du canton de Saint-Gall - un homme bien connu. En effet, il fait partie depuis au moins dix ans de la branche suisse du réseau international «Blood and Honour», réseau de promotion de musique néo-nazi, interdit en Allemagne.

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Qui plus est, cet extrémiste a déjà été condamné à plusieurs reprises. Notamment en 2017, pour discrimination raciale, après avoir agressé verbalement et menacé un Juif lors d’une soirée de fiançailles à Zurich.

La police a contrôlé les participants

Un autre homme était également présent lors de l'agression. Il a bousculé la victime et lui a craché au visage. Ce second agresseur est le leader du groupe néonazi «Amok». Il est fort possible que le groupe se soit produit à l'occasion de l'anniversaire du dictateur, il y a deux semaines à Thusis.

Interrogée à ce sujet, la police cantonale des Grisons a confirmé la tenue du concert «Blood and Honour». Des contrôles d’identité ont été effectués, mais aucune arrestation n’a eu lieu. Les autorités chargées de la sécurité ont renoncé à publier un communiqué.

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