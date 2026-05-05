DE
FR

Réévaluation juridique
Le Comité d'Auschwitz salue la Suisse pour l'ouverture du dossier Mengele

La Suisse ouvre le dossier Mengele, autrefois classé pour 80 ans, après une réévaluation juridique. Le Comité d'Auschwitz salue ce geste crucial pour les survivants du camp et la mémoire de la Shoah.
Publié: il y a 44 minutes
L’ouverture du dossier Josef Mengele ravive la mémoire des survivants d’Auschwitz.
Photo: Anadolu via Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Comité international d'Auschwitz a accueilli avec satisfaction l'ouverture annoncée du dossier Mengele par la Suisse. Le Service de renseignement de la Confédération accorde l'accès à ce dossier après avoir réévalué la situation juridique. Pour les survivants d'Auschwitz, Josef Mengele reste, même après plusieurs décennies, un nom qui leur glace le cœur, a écrit mardi Christoph Heubner, vice-président exécutif du Comité international d'Auschwitz, dans un communiqué.

C'est une réalité amère pour les survivants que ces documents soient rendus publics à une époque où les criminels nazis sont présentés comme des «héros de guerre» sur les réseaux sociaux, a-t-il écrit. Le nom de Mengele, associé à l'idéologie nazie de haine et d'antisémitisme, acquiert «un attrait bizarre» pour les extrémistes de droite dans de nombreux pays, a écrit Christoph Heubner.

Accès sous conditions

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a annoncé lundi qu'il avait modifié sa position concernant l’accès au dossier Mengele. Suite à un recours devant le Tribunal administratif fédéral, il a réévalué la situation juridique. Le dossier contenant toujours des informations dignes de protection, l’accès sera toutefois soumis à des conditions, a indiqué le SRC.

A lire aussi
Le SRC retourne sa veste et ouvre l'accès au dossier Mengele
Une «nouvelle situation»
Le SRC retourne sa veste et ouvre l'accès au dossier Mengele
Un élu polonais brandit un drapeau d'Israël frappé d'une croix gammée
Scandale au Parlement
Un élu polonais brandit un drapeau d'Israël frappé d'une croix gammée

Jusqu’à présent, le SRC avait rejeté les demandes de consultation en invoquant un délai de protection de 80 ans. Selon les médias, l’historien Gérard Wettstein avait contesté cette décision. Il souhaite déterminer si Mengele se trouvait à Kloten (ZH) en 1961 et si les autorités suisses ont laissé s’échapper ce criminel de guerre recherché au niveau international.

Dans son communiqué, le Comité international d’Auschwitz a remercié Gérard Wettstein. Basé à Berlin, ce comité regroupe des survivants d’Auschwitz et leurs organisations issues de 19 pays. Rien qu'à Auschwitz, les nazis ont assassiné plus d'un million de personnes, pour la plupart des Juifs. Dans toute l'Europe, ils ont assassiné environ six millions de Juifs pendant la Shoah.

le Dr Mengele était responsable d’expériences médicales cruelles au camp de concentration d’Auschwitz et était connu sous le nom d’ange de la mort d’Auschwitz. Il avait réussi à s’enfuir en Amérique du Sud après la fin de la guerre. En 1979, il s'est noyé lors d’un accident de baignade au Brésil.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus