DE
FR

Scandale au Parlement
Un élu polonais brandit un drapeau d'Israël frappé d'une croix gammée

Un député polonais d'extrême droite a scandalisé le Parlement mardi en brandissant un drapeau israélien frappé d'une croix gammée, accusant Israël de «génocide» au Moyen-Orient.
Publié: il y a 39 minutes
Vue de la session du Parlement polonais à Varsovie, en Pologne, le 16 octobre 2024. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/NurPhoto
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un député du parti d'opposition d'extrême droite polonaise a accusé l'Etat d'Israël de perpétrer «un génocide» au Moyen Orient, et brandit un drapeau israélien frappé d'une croix gammée nazie, mardi lors d'une réunion du Parlement polonais.

Prenant la parole devant les autres députés, Konrad Berkowicz du parti Konfederacja a accusé l'armée israélienne d'utiliser au Moyen Orient des bombes au phosphore, et décrit en détail les graves blessures, la souffrance et la mort des «dizaines de milliers de femmes et d'enfants», causées par ce type de munitions selon lui.

En mars, Human Rights Watch a accusé Israël d'avoir utilisé «illégalement» du phosphore blanc sur des zones habitées dans le sud du Liban juste après le début de son offensive contre le Hezbollah, des allégations que l'armée israélienne a dit alors «ne pas pouvoir confirmer».

«Israël est en train de commettre sous nos yeux un génocide d'une cruauté particulière», a lancé Konrad Berkowicz devant les caméras filmant les débats parlementaires, avant de comparer Israël à un «nouveau IIIe Reich» allemand et de brandir une pancarte avec un drapeau d'Israël sur lequel il a remplacé l'étoile de David par une croix gammée.

«HONTE, HONTE, HONTE A VOUS!»

Des voix dans la salle ont crié au scandale, alors que le président de la chambre basse a considéré comme «injustifié» le fait de brandir une swastika au Parlement polonais. L'incident a provoqué une réaction immédiate de l'ambassadeur des Etats-Unis en Pologne.

A lire aussi
Comment le monde a découvert l'existence des camps de la mort nazis
Il y a 80 ans
Comment le monde a découvert l'existence des camps de la mort nazis
Israël se fige en hommage aux victimes de la Shoah
Six millions de morts
Israël se fige en hommage aux victimes de la Shoah

«HONTE, HONTE, HONTE à VOUS! Peut-être avez-vous aussi remarqué que nous, les Juifs, ne sommes plus si faciles à malmener, n'est-ce pas? Nous nous défendons de toutes nos forces, sans nous excuser», a écrit Tom Rose, lui-même de confession juive, sur son compte privé sur X.

«Nous restons aux côtés de nos amis et nous savons comment combattre et vaincre nos ennemis!!!», a-t-il ajouté. Tom Rose a participé mardi à une «Marche des Vivants», un évènement annuel organisé sur le site de l'ancien camp nazi de la mort Auschwitz-Birkenau pour commémorer les victimes de l'Holocauste. 

Auschwitz était le plus grand des camps d'extermination construits par l'Allemagne nazie en Pologne occupée et est devenu un symbole de l'Holocauste, durant lequel six millions de Juifs ont été tués. Un million de Juifs et plus de 100'000 non-Juifs sont morts sur ce site entre 1940 et 1945.


Découvrez nos contenus sponsorisés
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Avec vidéo
Présenté par
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Lindt présente un successeur et nous, on goûte!
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Articles les plus lus
    Articles les plus lus