Un député polonais d'extrême droite a scandalisé le Parlement mardi en brandissant un drapeau israélien frappé d'une croix gammée, accusant Israël de «génocide» au Moyen-Orient.

AFP Agence France-Presse

Un député du parti d'opposition d'extrême droite polonaise a accusé l'Etat d'Israël de perpétrer «un génocide» au Moyen Orient, et brandit un drapeau israélien frappé d'une croix gammée nazie, mardi lors d'une réunion du Parlement polonais.

Prenant la parole devant les autres députés, Konrad Berkowicz du parti Konfederacja a accusé l'armée israélienne d'utiliser au Moyen Orient des bombes au phosphore, et décrit en détail les graves blessures, la souffrance et la mort des «dizaines de milliers de femmes et d'enfants», causées par ce type de munitions selon lui.

En mars, Human Rights Watch a accusé Israël d'avoir utilisé «illégalement» du phosphore blanc sur des zones habitées dans le sud du Liban juste après le début de son offensive contre le Hezbollah, des allégations que l'armée israélienne a dit alors «ne pas pouvoir confirmer».

«Israël est en train de commettre sous nos yeux un génocide d'une cruauté particulière», a lancé Konrad Berkowicz devant les caméras filmant les débats parlementaires, avant de comparer Israël à un «nouveau IIIe Reich» allemand et de brandir une pancarte avec un drapeau d'Israël sur lequel il a remplacé l'étoile de David par une croix gammée.

«HONTE, HONTE, HONTE A VOUS!»

Des voix dans la salle ont crié au scandale, alors que le président de la chambre basse a considéré comme «injustifié» le fait de brandir une swastika au Parlement polonais. L'incident a provoqué une réaction immédiate de l'ambassadeur des Etats-Unis en Pologne.

«HONTE, HONTE, HONTE à VOUS! Peut-être avez-vous aussi remarqué que nous, les Juifs, ne sommes plus si faciles à malmener, n'est-ce pas? Nous nous défendons de toutes nos forces, sans nous excuser», a écrit Tom Rose, lui-même de confession juive, sur son compte privé sur X.

«Nous restons aux côtés de nos amis et nous savons comment combattre et vaincre nos ennemis!!!», a-t-il ajouté. Tom Rose a participé mardi à une «Marche des Vivants», un évènement annuel organisé sur le site de l'ancien camp nazi de la mort Auschwitz-Birkenau pour commémorer les victimes de l'Holocauste.

Auschwitz était le plus grand des camps d'extermination construits par l'Allemagne nazie en Pologne occupée et est devenu un symbole de l'Holocauste, durant lequel six millions de Juifs ont été tués. Un million de Juifs et plus de 100'000 non-Juifs sont morts sur ce site entre 1940 et 1945.



