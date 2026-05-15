L'opérateur télécom Salt ne fonctionnait pas correctement en début de soirée. De nombreux dysfonctionnements ont été signalés sur la plateforme Allestörungen.ch.

Les réseaux de Salt, Swisscom et Sunrise ont des problèmes

Les réseaux de Salt, Swisscom et Sunrise ont des problèmes

Patrik Berger

L'opérateur télécom Salt rencontre actuellement d'importantes perturbations. Peu après 19h, des milliers d'utilisateurs ont signalé des dysfonctionnements sur le réseau Salt depuis la plateforme Allestörungen.ch, rapporte 20 Minuten .

Une lectrice de Blick, originaire de la région de Zurich, a signalé des problèmes d'accès à Internet. Des perturbations concernant Sunrise et Swisscom ont également été constatées. Elles touchent principalement le réseau fixe.

Les questions de Blick auprès de Salt sont pour le moment restées sans réponse et la hotline est hors service. En parallèle, le nombre de signalements sur Allestörungen.ch chez Sunrise et Swisscom continue d'augmenter.

«Le service Internet est actuellement perturbé pour certains utilisateurs. Nos spécialistes travaillent à la résolution du problème. Nous regrettons la gêne occasionnée et nous excusons pour cette perturbation», indique Swisscom sur sa page d'accueil.

Développement suit