DE
FR

Perturbation majeure
Les réseaux de Salt, Swisscom et Sunrise ont des problèmes

L'opérateur télécom Salt ne fonctionnait pas correctement en début de soirée. De nombreux dysfonctionnements ont été signalés sur la plateforme Allestörungen.ch.
Publié: il y a 50 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
Photo: PETER SCHNEIDER
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik Berger

L'opérateur télécom Salt rencontre actuellement d'importantes perturbations. Peu après 19h, des milliers d'utilisateurs ont signalé des dysfonctionnements sur le réseau Salt depuis la plateforme Allestörungen.ch, rapporte 20 Minuten

Une lectrice de Blick, originaire de la région de Zurich, a signalé des problèmes d'accès à Internet. Des perturbations concernant Sunrise et Swisscom ont également été constatées. Elles touchent principalement le réseau fixe.

A lire aussi
Les opérateurs mobiles attirent les clients avec des offres alléchantes… mais il y a un hic
Pour Black Friday
Les opérateurs mobiles proposent des offres alléchantes… mais il y a un hic
Sunrise augmente à son tour le prix de ses abonnements
Internet et mobiles
Sunrise augmente à son tour le prix de ses abonnements

Les questions de Blick auprès de Salt sont pour le moment restées sans réponse et la hotline est hors service. En parallèle, le nombre de signalements sur Allestörungen.ch chez Sunrise et Swisscom continue d'augmenter.

«Le service Internet est actuellement perturbé pour certains utilisateurs. Nos spécialistes travaillent à la résolution du problème. Nous regrettons la gêne occasionnée et nous excusons pour cette perturbation», indique Swisscom sur sa page d'accueil.

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus