Au programme de ce 6 juillet: un bénévole privé de 660 francs d'indemnités, les fondations dénoncent les coupes, une première historique pour la lutte féminine, un économiste propose de réformer les votations et, enfin, Martin Pfister reçoit son homologue autrichienne.

Son bénévolat dans un festival vaudois lui fait perdre 660 francs

Son bénévolat dans un festival vaudois lui fait perdre 660 francs

Heureux de commencer la semaine en votre compagnie, amis lecteurs! En ce début de journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose de découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 6 juillet. C'est parti!

1 Quatre jours de bénévolat et 660 francs envolés

Quatre jours de bénévolat au montage du festival Caribana ont coûté 660 francs d'indemnités de chômage à un habitant d'Eysins (VD), rapportent «La Côte» et les autres titres ESH Médias. Sa caisse, Unia, a déduit un gain fictif de 23,60 francs par heure, estimant que cette activité ne relevait pas du bénévolat au sens de la loi. «On n’a pas de marge de manœuvre pour décider de ce qui est du bénévolat et ce qui n’en est pas. Le cadre légal est assez clair», répond Lea Engeler Benkhelfa, responsable centre de compétences à Lausanne. Selon les autorités vaudoises, un festival poursuit un objectif lucratif et certaines tâches, comme le montage des scènes, concurrencent des emplois rémunérés. Ce cas met en lumière une règle peu connue de l'assurance-chômage: les activités bénévoles ne sont admises que sous des conditions strictes. Des spécialistes jugent toutefois la notion de «but idéal» floue et craignent qu'elle ne décourage les chômeurs de s'engager ou ne les incite à ne plus déclarer leurs activités bénévoles.

2 Les fondations s'opposent aux coupes dans l'aide au développement

Vingt-sept fondations ont mis en garde le Conseil fédéral contre des coupes dans la coopération au développement, dans une lettre consultée par les journaux de Tamedia. Parmi les signataires figurent la fondation de Roger Federer, celle d'Urs Wietlisbach, cofondateur de Partners Group, ainsi que les fondations des groupes Zurich et Swiss Re. Elles redoutent une perte de crédibilité pour la Suisse et critiquent en particulier les économies prévues dans les projets de développement à long terme. Le Conseil fédéral entend économiser 20 millions de francs par an dès 2027 et supprimer une centaine de postes, avant de réduire de 340 millions de francs supplémentaires, dès 2029, les crédits consacrés à l'aide au développement à long terme.

3 La lutte féminine entre dans l'histoire du Giron

Au Giron du Chablais, à Aigle (VD), la lutte féminine a fait son entrée officielle dans les compétitions de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes (FVJC), rapporte «24 heures». Quinze participantes, réparties en deux catégories de poids, se sont affrontées dimanche selon les mêmes règles que les hommes, lors d'une journée qualifiée d'historique. Jusqu'ici, ces épreuves n'étaient organisées qu'à titre facultatif et hors du programme officiel. Cette «année-test» répond à une demande croissante des membres féminins et pourrait déboucher sur une intégration durable de la discipline. La FVJC dressera un bilan à l'issue de la saison afin d'évaluer les adaptations nécessaires et poursuivre son objectif d'une plus grande parité dans ses compétitions.

4 Un professeur veut changer les règles des votations

Un économiste de l'EPF Zurich a proposé de nouvelles règles pour les votations comportant un contre-projet, rapporte la «Neue Zürcher Zeitung». Selon Hans Gersbach, le système actuel peut favoriser le vote stratégique et conduire à ce que l'option préférée par une majorité ne l'emporte pas. Il cite en exemple l'initiative sur le renvoi des étrangers criminels, soumise au vote en 2010, dont le contre-projet avait obtenu davantage de soutien lors de la question subsidiaire, tout en étant finalement rejeté. Le professeur propose de placer sur un pied d'égalité l'initiative, le contre-projet et le statu quo. Il paraît intuitivement logique que, lorsqu'un résultat est contradictoire, l'option intermédiaire l'emporte», a-t-il déclaré au quotidien.

5 Berne mise sur sa coopération avec l'Autriche

Le ministre de la défense Martin Pfister reçoit ce lundi son homologue autrichienne Klaudia Tanner. Les deux responsables doivent avoir un entretien bilatéral à Berne avant d'aller visiter l'entreprise Rheinmetall Air Defence basée à Zurich. Ils s'exprimeront ensuite devant la presse sur l’étroite coopération entre les deux pays en termes de politique de sécurité, selon le DDPS.