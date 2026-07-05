DE
FR

Une valorisation à 9 chiffres
EasyJet annonce un «accord de principe» sur une offre de rachat par le fonds Castlelake

EasyJet pourrait bien être rachetée par le fonds d'investissement américain Castlelake. Un accord de principe a été annoncé dimanche, avec une offre attendue avant le 3 août.
Publié: 20:03 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 32 minutes
1/2
EasyJet a annoncé un «accord de principe» en vue d'un rachat par le fonds américain Castlelake.
Photo: Sven Thomann
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé dimanche un «accord de principe» sur les principaux termes financiers d'une offre de rachat par Castlelake. La société d'investissement américaine valoriserait l'entreprise à plus de 5 milliards de livres.

Le conseil d'administration d'EasyJet se dit «disposé à recommander aux actionnaires» d'accepter cette proposition à 6,90 livres par action «si une intention ferme» de lancer une offre était effectivement annoncée. Castlelake avait initialement jusqu'à dimanche pour formuler une offre ferme, mais cette date limite est désormais repoussée au 3 août, selon le communiqué.

«Il n'existe aucune certitude» qu'une telle offre sera finalement déposée, souligne d'ailleurs la compagnie aérienne dimanche. Fondé en 2005, Castlelake gère environ 38 milliards de dollars d'actifs, notamment dans le secteur aéronautique. D'après le «Financial Times», le fonds est un acteur important du leasing aéronautique, avec une flotte de 375 avions loués à des compagnies aériennes dont Etihad, Qantas, Air India Express, Frontier et Viva.

Quatre fois non

EasyJet avait rejeté les quatre premières propositions de Castlelake. La troisième avait été jugée «hautement opportuniste, formulée dans le contexte d'un cours de l'action EasyJet temporairement déprimé» en raison de la situation au Moyen-Orient qui affecte les compagnies aériennes.

A lire aussi
Avec ce rachat, easyJet pourrait disparaître: vos vacances sont-elles menacées?
Chute libre en Bourse
Avec ce rachat, easyJet pourrait disparaître... et vos vacances avec?
Le prix du carburant pèse lourd sur les finances d'EasyJet
Sa perte nette se creuse
Le prix du carburant pèse lourd sur les finances d'EasyJet

Elle avait cependant ouvert la porte au dialogue le 25 juin, acceptant de donner au fonds américain «l'accès à des informations commerciales limitées» dans l'espoir d'obtenir une proposition plus attrayante. «Castlelake a souligné (son) profond respect» pour EasyJet et «son intention de soutenir sa croissance future et sa transformation en une compagnie aérienne européenne plus solide», souligne la compagnie aérienne dans son communiqué dimanche.

Modernisation

Le fonds américain «soutient le programme de modernisation de la flotte d'EasyJet, qu'elle considère comme central pour la compétitivité, l'efficacité et les objectifs de durabilité à long terme», ajoute-t-elle. EasyJet a publié en mai une perte alourdie sur un an au premier semestre de son exercice décalé, pointant déjà les conséquences du conflit, et avait prévenu que le second semestre serait lui aussi affecté. Castlelake avait acquis en 2023 environ 32% de la compagnie scandinave SAS. Cette participation est en cours de rachat par Air France-KLM.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus