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Meilleurs que les algorithmes
La police bernoise sélectionne ses super-physionomistes

A Berne, 30 policiers dotés de capacités exceptionnelles pour identifier des visages ont été sélectionnés. Un projet-pilote cet été explorera leur rôle potentiel dans des enquêtes et grandes manifestations.
Publié: 14:44 heures
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Dernière mise à jour: il y a 58 minutes
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale bernoise a identifié dans ses rangs une trentaine de personnes dotées de capacités de super-physionomistes. Il s'agira de déterminer à présent les domaines d'application des compétences de ces agents disposant d'une capacité hors normes à mémoriser et à reconnaître des visages. Un projet-pilote sera lancé cet été.

Au moyen de tests approfondis, la police a recherché au sein de ses rangs des personnes dotées de capacités de super-physionomistes. Ces personnes ont la capacité de reconnaître et de mémoriser les visages avec une efficacité supérieure à la moyenne. Elles peuvent aider la police dans la recherche de personnes violentes.

Meilleurs que les algorithmes

Lors de ces épreuves de sélection, 10% des participants ont montré qu'ils étaient dotés de telles capacités, a indiqué une porte-parole de la police mercredi à Keystone-ATS. Ces personnes ont été informées et la planification détaillée du projet a commencé.

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La police veut utiliser les capacités des super-physionomistes de façon efficace et ciblée. Il pourrait s'agir par exemple des grandes manifestations, de la reconnaissance basée sur des images ou des opérations de recherche.

La recherche montre qu'il existe des personnes qui peuvent avec très peu d'images, parfois de mauvaise qualité, donner des indications déterminantes. Dans certains cas, les super-physionomistes obtiennent de meilleurs résultats que les algorithmes des logiciels de reconnaissance faciale.

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