L'appartement le plus cher de Suisse se trouve directement au bord du lac d'Ägeri dans le canton de Zoug. Il compte 7,5 pièces sur une surface habitable de 405 mètres carrés et offre une vue imprenable.

L'appartement le plus cher de Suisse est à vendre pour 14,5 millions

L'appartement le plus cher de Suisse est à vendre pour 14,5 millions

Patrik Berger

C’est au bord du charmant lac d'Ägeri, dans le canton de Zoug, que se trouve l'appartement en propriété le plus cher de Suisse. Le prix de ce joyau, situé dans la commune d'Oberägeri, est de 14,5 millions de francs.

Pour cette somme record, l'heureux acheteur s'offrira un appartement-terrasse en duplex en rez-de-jardin de 7,5 pièces, déployé sur une surface habitable de 405 mètres carrés. Le bien fait partie de la très huppée résidence Bellagio, construite en 2004. Sécurité oblige, l'appartement est intégré à un complexe résidentiel entièrement sécurisé, où l'accès est strictement filtré à l'entrée par un système de vidéosurveillance.

L'appartement est orienté vers le sud, ce qui promet de beaux couchers de soleil. «De généreuses baies vitrées et des pièces lumineuses caractérisent son allure élégante», détaille l’annonce publiée sur la plateforme immobilière Homegate. De son côté, l’agent immobilier vante une «distribution des pièces bien pensée» ainsi qu'un «passage fluide entre les espaces intérieurs et extérieurs».

Baignoire avec vue sur le lac et 5 places de garage

Les équipements de l'appartement sont luxueux. La chambre à coucher principale est équipée d'une cheminée et la cuisine est digne des exigences professionnelles. Il est même possible de contempler le lac directement depuis sa baignoire. Le stationnement n'est pas un problème puisqu'un espace privé permettant de garer cinq voitures est réservé dans le garage souterrain.

Pour 14,5 millions de francs, l’agence immobilière promet à sa riche clientèle un «sentiment d'habitation particulier». Et l'annonce de conclure en des termes fleuris: «Les vastes terrasses, les espaces de jardin, l'accès privé au lac avec ponton et douche séparée ainsi que l'équipement soigneusement adapté créent un foyer qui allie harmonieusement calme, confort et élégance.»

L'accès direct à l'eau fait doubler les prix

Le fait que l'appartement en copropriété le plus cher du pays soit situé au bord d'un lac n'a rien d'étonnant. En effet, la proximité immédiate d'un plan d'eau fait fortement grimper les prix. Concrètement, une maison avec vue sur le lac vaut 15% de plus qu'une maison avec une simple vue sur de la verdure. Si un bien immobilier dispose d'un accès direct au lac, son prix double. «La vue sur le lac est extrêmement prisée, et c'est encore plus vrai pour un accès direct au lac», explique Andreas Kron, CEO de Switzerland Sotheby's International Realty. «Les objets avec vue directe sur le lac sont si rares que les acheteurs potentiels attendent parfois que quelque chose se libère.»

Dans ce contexte, un appartement comme celui d’Oberägeri ne devrait théoriquement pas rester longtemps sur le marché. Pourtant, il n'est pas certain qu'il trouve preneur au prix fort de 14,5 millions de francs. Un coup d'œil du côté de Zurich montre que même les biens de prestige idéalement situés ne s'arrachent plus si facilement. L'agence immobilière de luxe Walde, basée à Zollikon, vient d'ailleurs de revoir à la baisse le prix de l’appartement le plus cher de Zurich.

Le luxueux penthouse de cinq pièces sur une surface habitable de 267 mètres carrés ne coûte désormais «plus que» 19'850 francs de loyer par mois – hors charges. Auparavant, il était annoncé à 24'000 francs. Malgré une vue imprenable sur la Limmat, le lac de Zurich et l'Uetliberg, l'appartement est resté vide à ce niveau de loyer record.