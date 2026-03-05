Dans l'arrière-pays lucernois, une propriété de haut standing est mise en vente: le Kurmannhof dispose de sept appartements, de boxes pour chevaux et d'un grand pâturage. Mais ce bien d'exception a un prix...

La ferme la plus chère de Suisse est à vendre pour une coquette somme

C'est sans doute la ferme la plus chère de Suisse! A Pfaffnau, dans l’arrière-pays lucernois, le Kurmannhof est mis en vente pour 7,2 millions de francs. Sur la plateforme Immoscout, la propriété est annoncée comme «un objet unique pour amateurs, plein de charme et de confort». Le domaine s’étend sur un terrain d’environ 2500 mètres carrés. Il comprend un pâturage pour chevaux, une écurie avec quatre boxes et même une source privée.

Les deux parties du bâtiment, achevées en 2016, abritent sept appartements. On y trouve trois logements de 4½ pièces, trois de 5½ pièces et un vaste appartement de 7½ pièces.

Les surfaces habitables varient entre 108 et 213 mètres carrés. Une grande halle de stationnement offre de la place pour 17 voitures. Les locataires disposent aussi d’équipements rarement associés à une ferme: une salle de fitness de 60 m², un sauna, un cinéma privé et même un bar commun.

Baignoires à remous et aspirateur central

Sur le plan technique, le Kurmannhof est à la pointe sur le plan technique. Le chauffage fonctionne grâce à une pompe à chaleur géothermique reliée à un système de chauffage au sol à basse température. Les appartements sont équipés de baignoires à remous, de leur propre colonne de lavage et d’un système d’aspiration centralisé. Pour les soirées d’hiver, chaque logement possède aussi un poêle suédois.

«L'architecture traditionnelle présente de nombreux détails chaleureux et extrêmement fins sur le plan artisanal, peut-on lire sur le site Internet du Kurmannhof. Même le magnifique jardin paysan avec sa croix de chemin et ses haies de buis est aménagé dans le plus grand respect du style.»

Le bâtiment est composé de béton et de briques silico-calcaires. Les murs extérieurs sont isolés par une façade en bois ventilée par l'arrière. Cela garantit «une longue durée de vie et les meilleures valeurs énergétiques, peut-on lire dans l'annonce. Si vous souhaitez vivre à la campagne tout en étant luxueux, avec des locataires satisfaits qui participent aux frais d'exploitation, vous êtes ici à la bonne adresse.»