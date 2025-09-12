DE
FR

«Ça change ma vie»
Sa maison part en fumée, mais il gagne un chalet à la tombola

Alors que sa maison a été détruite par un incendie cet été à Alberton au Canada, Daniel Drouin a gagné un chalet lors d'un tirage au sort le vendredi 5 septembre, rapporte le média CBC. Un nouveau départ pour Daniel, qui a toujours du mal à y croire.
Publié: 19:50 heures
Partager
Écouter
1/4
La maison de Daniel Drouin a été détruite par un incendie le 31 juillet.
Photo: Daniel Drouin / Facebook
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Daniel Drouin a décidément une bonne étoile, même s'il y aurait de quoi en douter. Le vendredi 31 juillet, vers deux heures du matin, dans le village d'Alberton au Canada, sa maison est ravagée par un terrible incendie, rapporte le média CBC. Son fils Gibson fait évacuer sa grand-mère et sa tante et, heureusement, l'incident ne fait aucun blessé. 

A lire aussi
Une maison a été totalement détruite par les flammes à Fribourg
Aucun blessé
Une maison a été totalement détruite par les flammes à Fribourg
Un incendie ravage une maison à Lignières (NE)
La famille a été relogée
Un incendie ravage une maison à Lignières (NE)

Mais Daniel, sa compagne et ses deux enfants se retrouvent tout de même sans-abri du jour au lendemain. Leur maison est démolie et leurs enfants sont hébergés temporairement, l'un chez des amis de la famille, l'autre chez ses grands-parents. 

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Daniel lance un appel de détresse sur Facebook le 5 août pour solliciter l'aide de ses proches. D'une manière ou d'une autre, cet appel semble avoir été entendu, car le vendredi 5 septembre, Daniel reçoit un appel de l'association Big Brothers Big Sisters of America lui annonçant qu'il a gagné un chalet lors d'un tirage au sort.

«Ça change ma vie»

Daniel croit d'abord à un canular, puis se rappelle avoir acheté un billet de tombola pour 50 dollars avant l'incendie, encouragé par sa compagne. Sur les 14'000 billets vendus, il a remporté le gros lot et peut choisir entre une somme de 150'000 dollars ou un chalet. Daniel choisit la deuxième option pour réunir enfin sa famille sous le même toit. 

«Ça change vraiment ma vie», a-t-il confié à CBC. «C'est une coïncidence vraiment étrange que je sois choisi parmi tant de personnes.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus