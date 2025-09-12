Alors que sa maison a été détruite par un incendie cet été à Alberton au Canada, Daniel Drouin a gagné un chalet lors d'un tirage au sort le vendredi 5 septembre, rapporte le média CBC. Un nouveau départ pour Daniel, qui a toujours du mal à y croire.

Sa maison part en fumée, mais il gagne un chalet à la tombola

1/4 La maison de Daniel Drouin a été détruite par un incendie le 31 juillet. Photo: Daniel Drouin / Facebook

Luisa Gambaro Journaliste

Daniel Drouin a décidément une bonne étoile, même s'il y aurait de quoi en douter. Le vendredi 31 juillet, vers deux heures du matin, dans le village d'Alberton au Canada, sa maison est ravagée par un terrible incendie, rapporte le média CBC. Son fils Gibson fait évacuer sa grand-mère et sa tante et, heureusement, l'incident ne fait aucun blessé.

Mais Daniel, sa compagne et ses deux enfants se retrouvent tout de même sans-abri du jour au lendemain. Leur maison est démolie et leurs enfants sont hébergés temporairement, l'un chez des amis de la famille, l'autre chez ses grands-parents.

Daniel lance un appel de détresse sur Facebook le 5 août pour solliciter l'aide de ses proches. D'une manière ou d'une autre, cet appel semble avoir été entendu, car le vendredi 5 septembre, Daniel reçoit un appel de l'association Big Brothers Big Sisters of America lui annonçant qu'il a gagné un chalet lors d'un tirage au sort.

«Ça change ma vie»

Daniel croit d'abord à un canular, puis se rappelle avoir acheté un billet de tombola pour 50 dollars avant l'incendie, encouragé par sa compagne. Sur les 14'000 billets vendus, il a remporté le gros lot et peut choisir entre une somme de 150'000 dollars ou un chalet. Daniel choisit la deuxième option pour réunir enfin sa famille sous le même toit.

«Ça change vraiment ma vie», a-t-il confié à CBC. «C'est une coïncidence vraiment étrange que je sois choisi parmi tant de personnes.»