Un incendie ravage une maison à Lignières (NE)

ATS Agence télégraphique suisse
Un incendie s'est déclaré dimanche vers 13h dans une maison de Lignières (NE). Les dégâts sont importants et une famille a dû être relogée. Aucun blessé n'est à déplorer. Le dispositif d’intervention a mobilisé 22 sapeurs-pompiers et sept véhicules. «Grâce à leur réactivité, le sinistre a pu être rapidement maîtrisé, même si les opérations se sont poursuivies jusqu’en soirée», a indiqué lundi la police neuchâteloise.
Aucun occupant ne se trouvait dans la maison au moment du départ de feu. Une ambulance a été engagée à titre préventif, a précisé la police. Un enquêteur de la police judiciaire et une enquêtrice du commissariat forensique ont été engagés sur les lieux pour déterminer les causes et les circonstances de l’incendie.
