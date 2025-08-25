Dernière mise à jour: il y a 13 minutes

Publié: il y a 30 minutes

Un incendie a ravagé une maison à Lignières (NE) dimanche, forçant une famille à être relogée. Les pompiers ont maîtrisé le feu rapidement, sans faire de blessés.

Un incendie ravage une maison à Lignières (NE)

Un incendie ravage une maison à Lignières (NE)

La famille a été relogée

Aucun occupant ne se trouvait dans la maison au moment du départ de feu.

ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie s'est déclaré dimanche vers 13h dans une maison de Lignières (NE). Les dégâts sont importants et une famille a dû être relogée. Aucun blessé n'est à déplorer. Le dispositif d’intervention a mobilisé 22 sapeurs-pompiers et sept véhicules. «Grâce à leur réactivité, le sinistre a pu être rapidement maîtrisé, même si les opérations se sont poursuivies jusqu’en soirée», a indiqué lundi la police neuchâteloise.

Aucun occupant ne se trouvait dans la maison au moment du départ de feu. Une ambulance a été engagée à titre préventif, a précisé la police. Un enquêteur de la police judiciaire et une enquêtrice du commissariat forensique ont été engagés sur les lieux pour déterminer les causes et les circonstances de l’incendie.