DE
FR

La famille a été relogée
Un incendie ravage une maison à Lignières (NE)

Un incendie a ravagé une maison à Lignières (NE) dimanche, forçant une famille à être relogée. Les pompiers ont maîtrisé le feu rapidement, sans faire de blessés.
Publié: il y a 30 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
Partager
Écouter
Aucun occupant ne se trouvait dans la maison au moment du départ de feu.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie s'est déclaré dimanche vers 13h dans une maison de Lignières (NE). Les dégâts sont importants et une famille a dû être relogée. Aucun blessé n'est à déplorer. Le dispositif d’intervention a mobilisé 22 sapeurs-pompiers et sept véhicules. «Grâce à leur réactivité, le sinistre a pu être rapidement maîtrisé, même si les opérations se sont poursuivies jusqu’en soirée», a indiqué lundi la police neuchâteloise.

Aucun occupant ne se trouvait dans la maison au moment du départ de feu. Une ambulance a été engagée à titre préventif, a précisé la police. Un enquêteur de la police judiciaire et une enquêtrice du commissariat forensique ont été engagés sur les lieux pour déterminer les causes et les circonstances de l’incendie.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus