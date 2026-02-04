Un ravissant chalet entièrement aménagé vous attend à Präz, dans les Grisons pour 85'000 francs. Un paysan grison l'a construit lui-même, mais il doit malheureusement s'en défaire.

Patrik Berger

Le chalet le moins cher de Suisse est à vendre à Präz, dans le canton des Grisons! Pour 85'000 francs, vous obtenez une petite bâtisse entièrement équipée avec tout le nécessaire pour passer quelques jours à la montagne: un salon confortable avec des sièges et un vieux poêle à bois, ainsi qu'une salle de bain avec toilettes, lavabo et douche avec eau chaude. Il y a aussi quatre couchages aménagés dans une mezzanine sous de grands puits de lumière. L'électricité est produite par des panneaux solaires installés sur le toit, précise l'annonce publiée sur Homegate.

Le mini-chalet a été construit par Simon Kunfermann, un agriculteur de 45 ans originaire de Präz. Charpentier de formation, il a utilisé du bois provenant d'un ancien refuge alpin. La minuscule demeure repose sur la structure métallique d'un ancien conteneur maritime. «J'y ai travaillé pendant un an et j'y ai mis tout mon cœur», déclare Simon. «J'y ai passé la première nuit avec ma fille Ninja, âgée de 12 ans. Elle en rêvait depuis longtemps», se souvient-il.

Une surprise à la clé

La famille Kunfermann avait de grands projets pour cette charmante maison en bois. Simon élève des cerfs, des chevaux et des chèvres sur son terrain. L'un de ses collègues prépare des spécialités pour une vingtaine de convives. Les hôtes qui ne veulent pas redescendre dans la vallée après dîner sont logés dans le chalet. Ce petit système fonctionne à merveille pendant tout un été, quand soudain, Simon se fait dénoncer aux autorités! Son vieux poêle à bois serait illégal, le canton intervient et décrète que son chalet est illégal puisqu'il se situe hors du périmètre constructible, malgré l’autorisation de la commune. Simon doit renoncer à son activité. «Aujourd'hui encore cette situation continue de m'attrister, car je dois me séparer du chalet», nous confie-t-il.

D'après Simon, les repreneurs sont nombreux, sauf qu'ils peinent à trouver un emplacement approprié et légal. «Mais on peut facilement installer la maison sur un terrain de camping ou une ferme et la raccorder aux canalisations», explique le Grison. La toute petite maison repose sur une remorque et peut être déplacée à l'aide d'un tracteur. «Je peux vous aider pour le transport», assure Simon.