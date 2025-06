Les dix propriétés les plus chères de Suisse ont vu leur prix augmenter par rapport à l'année dernière, signe d'un intérêt certain. Pourtant quatre villas sur dix sont encore à vendre aujourd'hui. Comment cela se fait-il? Le point avec un expert immobilier.

Pourquoi les maisons les plus chères de Suisse peinent à trouver preneur

1/6 Le château royal de Meinier (GE) est le bien immobilier le plus cher de Suisse, à 55 millions de francs. Photo: Domaine Le Château de Merlinge

Nicola Imfeld

Salles de réception somptueuses, sols en marbre, piscine à débordement, vue panoramique sur les Alpes et le lac ou carrément 48 hectares de terrain: le top 10 des biens immobiliers les plus chers de Suisse a de quoi impressionner. Dans la liste exclusive établie par le Swiss Marketplace Group (SMG), on ne trouve que des propriétés d'exception. La première place est occupée par un château situé à Meinier dans le canton de Genève, proposé pour 55 millions de francs. Un nouveau record.

Un coup d'œil sur l'évolution des prix le montre: le prix moyen des dix biens immobiliers les plus chers de Suisse a augmenté d'environ 27% en l'espace d'un an. En ce qui concerne le prix au mètre carré de surface habitable, la hausse est plus modérée (7%).

L'immobilier de luxe a du mal à s'imposer sur le marché

«L’augmentation d’environ un quart du prix moyen montre clairement que les biens immobiliers haut de gamme restent très recherchés en Suisse et qu’ils conservent leur valeur, surtout dans les emplacements premium bien établis».

Cependant, beaucoup de ces villas de rêve n'ont pas été vendues jusqu'à présent. Six des dix propriétés les plus chères qui figuraient dans le top 10 en 2024 sont encore disponibles aujourd'hui. Quatre d'entre elles figurent même dans le classement pour la deuxième année consécutive, bien que le seuil de prix – et donc la demande – se soient accrus cette année.

« Cela nécessite un travail de courtage d’un niveau exceptionnel Martin Waeber, expert en immobilier »

Cela montre que la vente dans le segment ultra-luxe est un processus long et complexe. Le public cible est extrêmement restreint, composé d'acheteurs internationaux exigeants, souvent à la recherche d'un bien unique. Celui-ci ne doit donc pas seulement convaincre par sa situation et son équipement, mais il doit également susciter une émotion.

A cela s’ajoute un contexte particulier: la Suisse est certes perçue comme un lieu sûr et fiscalement attractif, mais les conditions de séjour et de visa, ainsi que la concentration régionale de ces biens à Genève et au Tessin, freinent encore les personnes intéresser. «Trouver l’acheteur idéal prend souvent du temps», explique Martin Waeber. «Cela nécessite un travail de courtage d’un niveau exceptionnel.»

Le marché du luxe est ancré dans la région lémanique

La répartition régionale des biens les plus prestigieux du pays est sans équivoque: huit des dix biens les plus chers se trouvent dans la région lémanique, deux au Tessin. «L'évaluation d'ImmoScout24 montre de manière impressionnante à quel point le marché des résidences exclusives en Suisse continue de se déployer dans la région lémanique», explique Martin Waeber. Ce n'est donc pas un hasard si le bien le plus cher de Suisse s'y trouve également.

Si le top 10 était élargi aux 15 biens immobiliers les plus chers de Suisse, deux chalets à Verbier viendraient tout de même s'ajouter à la liste. Le premier bien en Suisse alémanique ne figure, lui, qu'à la 25e place du classement