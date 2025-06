1/5 En Suisse, 1,1 million de personnes sont millionnaires en dollars.

Nicola Imfeld

Le monde s'est enrichi en 2024. Après avoir diminué en 2022, le patrimoine mondial des ménages a augmenté, l'année dernière, pour la deuxième année consécutive, comme le rapporte UBS dans son rapport annuel Global Wealth Report. Cependant, des différences régionales importantes ont été observées: si l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique ont enregistré les plus fortes hausses en 2023, les États-Unis ont été le moteur de la croissance l'an dernier grâce à la stabilité du dollar américain et à la hausse des marchés financiers.

Concrètement, la fortune mondiale a grimpé de 4,6% en 2024, après avoir augmenté de 4,2% en 2023. L'année dernière, 680'000 nouveaux millionnaires en dollars sont venus grossir les rangs de la population mondiale – la plupart d'entre eux venant des Etats-Unis.

Le cas suisse

La Suisse obtient de bons résultats vis-à-vis des comparaisons internationales. Avec un patrimoine moyen de 687'166 dollars (soit environ 561'000 francs suisses), elle arrive en tête du classement mondial, devant les États-Unis, Hong Kong et le Luxembourg. Cependant, le patrimoine médian – la valeur au-dessus ou en dessous de laquelle se situe exactement la moitié de la population – est plus significatif pour le grand public.

La Suisse occupe la septième place de ce classement avec une richesse médiane de 182'248 dollars (l'équivalent d'environ 150'000 francs suisses). Elle est devancée par le Luxembourg (395'340 dollars), l'Australie (268'424 dollars), la Belgique (253'539 dollars), Hong Kong (222'015 dollars), le Danemark (216'098 dollars) et la Nouvelle-Zélande (207'707 dollars). Selon UBS, les avoirs des caisses de retraite des Suisses sont également pris en compte dans le calcul.

Fortune suisse: immobilier et dettes

La croissance de la fortune médiane est remarquable: en Suisse, celle-ci a augmenté de 8% en un an, et même de 14% depuis 2020. «Cela suggère que les couches moyennes de la population ont connu une croissance de la fortune plus forte que les couches supérieures», constate UBS.

Selon la banque, un peu plus des deux tiers du patrimoine privé brut suisse est constitué de valeurs financières: environ 54% d'actifs non financiers tels que les terrains et l'immobilier, et presque 22% de dettes. C'est la valeur la plus élevée du classement mondial, après la Finlande et la Norvège. «En Suisse, il s'agit en premier lieu de dettes hypothécaires. Le ratio dettes hypothécaires/revenus est plus élevé que dans de nombreuses autres économies avancées en raison des incitations fiscales», explique Paul Donovan, économiste en chef d'UBS, à Blick.

Outre la fortune moyenne, la Suisse est également en tête dans une autre catégorie: 1,1 million de personnes dans le pays sont millionnaires en dollars, ce qui représente 15,7% de la population adulte. Selon le dernier rapport, UBS prévoit que plus de 270 milliards de dollars de richesses seront transmises en Suisse au cours des prochaines décennies.