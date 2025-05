Le magazine «Bilanz» a réuni les 100 personnes de moins de 40 ans les plus riches et ayant un passeport ou un domicile suisse. Blick vous dévoile ce classement exclusif.

Ils ont moins de 40 ans et font partie des plus riches de Suisse

1/6 Alexandra Lüönd (38 ans) est la jeune entrepreneuse la plus riche de Suisse. Photo: PD

Michael Hotz

Chaque année, la Suisse voit émerger de nouveaux millionnaires, grâce à leurs succès dans les affaires, le sport ou le show-business – ou simplement grâce à un héritage. Ils sont 16 nouveaux venus cette année à intégrer le classement exclusif «100 de moins de 40» du magazine «Bilanz», qui recense les cent personnes les plus riches de moins de 40 ans disposant d’un passeport suisse ou résidant en Suisse. Le classement distingue trois catégories: les jeunes entrepreneurs, les héritiers actifs et les célébrités.

Ces nouveaux noms remplacent ceux qui ont dépassé la quarantaine, perdu une partie de leur fortune ou quitté la Suisse s’ils n’étaient pas citoyens. Parmi les personnalités les plus en vue de ce nouveau cru figure Clint Capela, 31 ans. Le basketteur genevois évolue depuis 2014 en NBA, actuellement chez les Atlanta Hawks. Son patrimoine est estimé entre 50 et 100 millions de francs, ce qui fait de lui le Suisse le plus riche de la catégorie «stars».

Autre nouveau venu: Luca Hänni, 30 ans. Le musicien bernois, révélé en 2012 par son sacre à l'émission «Deutschland sucht den Superstar», est devenu un véritable touche-à-tout. Entre ses passages à la télévision et ses contrats de sponsoring – notamment avec BMW et Coca-Cola – il gagnerait environ un million de francs par an. Bilanz évalue sa fortune entre 5 et 10 millions de francs.

Les héritiers sont les plus riches

Les plus riches du classement sont cependant les héritiers, mais uniquement ceux qui se montrent aussi actifs sur le plan entrepreneurial sont pris en compte. Marc Lemann, 33 ans, fils du milliardaire suisso-brésilien Jorge Lemann, trône tout en haut du classement. Ce dernier a amassé une grande fortune en rachetant des entreprises renommées comme Burger King, enrichissant son rejeton par la même occasion. Lemann fils pèse entre 3 et 3,5 milliards de francs.

La femme la plus fortunée du classement est Nathalie Albin-Jacobs, 39 ans, membre de la dynastie à la tête de l’empire du café Jacobs. Sa fortune, principalement constituée de participations dans des entreprises, est estimée entre 1 et 1,5 milliard de francs.

Les jeunes entrepreneurs s’imposent

Côté start-up, la première place revient à Hany Rashwan, 35 ans. Installé à Zurich, il est cofondateur de la société de cryptomonnaie 21Shares. Sa fortune est estimée entre 500 et 600 millions de francs. La jeune entrepreneuse la plus fortunée est Alexandra Lüönd, 38 ans, fondatrice de la chaîne de cliniques esthétiques Beauty2Go.