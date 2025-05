Bill Gates met les gaz: le fondateur de Microsoft veut consacrer la quasi-totalité de sa fortune à des œuvres caritatives au cours des 20 prochaines années via la Gates Foundation – et s'en prend au patron de Tesla.

1/4 Bill Gates veut faire don de 200 milliards de dollars d'ici 2045 via sa fondation. Photo: IMAGO/SOPA Images

Gabriel Knupfer

Bill Gates veut distribuer son argent plus rapidement. «Au cours des 20 prochaines années, je vais consacrer pratiquement toute ma fortune à sauver et à améliorer des vies dans le monde entier par le biais de la Fondation Gates», a écrit le cinquième homme le plus riche de la planète dans une lettre ouverte, révélant également que sa fondation serait dissoute fin 2045.

Bill Gates estime que cela représentera environ 200 milliards de dollars, en fonction de l'évolution des marchés financiers. A titre de comparaison, le solde de sa fortune est actuellement estimé à quelque 113 milliards de dollars par le magazine «Forbes».

Des coupes mortelles dans l'USAID

On sait depuis longtemps que le fondateur de Microsoft veut faire don de la majorité de sa fortune. Avec Warren Buffett, il a lancé en 2010 la campagne «The Giving Pledge» («La promesse de donner»). Depuis, de nombreux super-riches ont adhéré à cette cause et se sont engagés à donner une grande partie de leur fortune à la philanthropie. Parmi eux, on trouve par exemple le milliardaire bernois Hansjörg Wyss. Ce qui est nouveau, c'est la précipitation avec laquelle Bill Gates veut transmettre sa fortune.

L'une des raisons est la politique du gouvernement américain. «Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et d'autres pays réduisent leurs budgets d'aide de dizaines de milliards de dollars», écrit Bill Gates. Et même la Fondation Gates ne peut pas combler ce manque de financement. L'organisation humanitaire américaine USAID a par exemple dépensé en moyenne 23 milliards de dollars par an depuis 2001 pour l'aide au développement. Mais le président américain Donald Trump a coupé les vivres à cette organisation.

Dans une interview accordée au «New York Times», le milliardaire a donc vivement attaqué Elon Musk. En tant que conseiller pour l'efficacité gouvernementale, le patron de Tesla serait responsable des coupes dans l'USAID. «L'homme le plus riche du monde est impliqué dans la mort des enfants les plus pauvres du monde», a déclaré Bill Gates. «A cause de ces coupes, des millions d'enfants supplémentaires vont mourir».

Trois objectifs ambitieux

La mission de sa fondation est d'autant plus importante pour Bill Gates. Car au cours des 20 prochaines années, il s'est fixé trois objectifs:

Qu'aucune mère, aucun enfant et aucun bébé ne meurt d'une cause évitable. Que la prochaine génération puisse grandir dans un monde sans maladies infectieuses mortelles. Que des centaines de millions de personnes sortent de la pauvreté.

Ces objectifs sont ambitieux et ne peuvent être atteints qu'avec l'aide des gouvernements, écrit le fondateur de Microsoft. Mais depuis sa création en 1999, Bill Gates a déjà dépensé 100 milliards de dollars et sauvé des millions de vies grâce à des programmes de vaccination et d'autres initiatives sanitaires.

Buffett a déshérité Gates

Le plus grand soutien de la Fondation Gates est Warren Buffett, qui a déjà fait don de plus de 55 milliards de dollars. Mais les relations entre les deux super-riches se sont refroidies. L'année dernière, Warren Buffett a clairement indiqué qu'après sa mort, sa fortune n'irait pas à la fondation , mais que ses enfants devraient distribuer l'argent.

De manière générale, la Fondation Gates fait également l'objet de critiques – et pas seulement de la part des partisans de Donald Trump et des opposants à la vaccination. La fondation est bureaucratique et opaque, entend-on régulièrement. De plus, Bill Gates serait convaincu que la technologie peut résoudre tous les problèmes. Il reste donc à voir si les 200 milliards de dollars promis construiront vraiment un monde meilleur.