Zurich a été paralysée le 4 juin pour une rencontre privée avec Donald Trump Jr. Sécurisée par Fedpol, cette visite coûteuse soulève des questions sur l’utilisation des fonds publics et la transparence des dépenses.

La gauche exige des comptes après la visite de Trump Jr. à Zurich

La gauche exige des comptes après la visite de Trump Jr. à Zurich

La note s'annonce salée pour le contribuable. Donald Trump Jr. était invité le 4 juin dernier à une rencontre privée à vocation économique. L'événement organisé par la plateforme de réseautage Davos Lodge s'est déroulé au Zunfthaus zur Saffran, un bâtiment historique appartenant à une corporation traditionnelle de métiers. Une septantaine de personnes issues de l'économie et de la politique y ont pris part. La rencontre s'est achevée avec un dîner privé.

L'événement a nécessité un important effectif policier et soulevé des questions sur le coût de ce dernier. La police municipale de Zurich en a envoyé la facture à l'Office fédéral de la police (Fedpol), «comme d'habitude dans ce genre de cas», indique vendredi 12 juin à Keystone-ATS l'un de ses porte-paroles, confirmant une information révélée par le «Tages-Anzeiger». Le mandat de protection a d'ailleurs été confié par Fedpol à la police de la ville de Zurich. Cette dernière n'en a donc été que l'autorité exécutante de la mission.

Evénement exceptionnel de large portée

De son côté, Fedpol précise qu'en principe, les particuliers qui invitent des personnalités protégées couvrent eux-mêmes les frais de sécurité dans le cadre d'événements. Si l'événement est de portée exceptionnelle et d'un large impact sur les intérêts internationaux et économiques de la Suisse, les cantons concernés peuvent demander un remboursement de la part de la Confédération.

Les coûts des dispositifs de sécurité restent confidentiels en pareil cas. En connaître les détails mettrait en danger d'autres événements, car cela permettrait de tirer des conclusions sur le type d'effectif prévu en la matière.

Combien ça coûte?

Derrière ce cadre légal, l'enquête du «Tages-Anzeiger» révèle que l'opération a lourdement perturbé le centre-ville de Zurich, entraînant le blocage des tramways, la fermeture complète du Limmatquai et l'interdiction de passage pour les piétons.

Le dispositif était composé d'agents des services secrets américains pour la protection rapprochée, tandis que Fedpol et la police municipale sécurisaient l'espace public. Pour justifier le financement de cette visite d'un homme d'affaires sans fonction officielle, Fedpol a invoqué une dérogation de l'ordonnance fédérale visant à «ne pas nuire à la réputation de la Suisse». Donald Trump Jr. est ainsi la cinquième personne privée sans statut international mise sous protection par Fedpol depuis le début de l’année 2025.

Alors que l'organisateur Davos Lodge refuse de chiffrer l'opération – bien que des investisseurs aient déboursé jusqu'à 150'000 francs pour participer au dîner –, une estimation basée sur les émoluments cantonaux (130 francs de l'heure par agent) évalue les frais de personnel au minimum strict à 26'000 francs pour 25 policiers engagés pendant huit heures, hors logistique.

Face à ce manque de transparence pour un événement commercial, la colère politique gronde: trois conseillers municipaux socialistes (PS) zurichois ont déposé une question écrite pour exiger des comptes au Conseil municipal.