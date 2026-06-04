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Gros dispositif policier
Le fils de Trump débarque en secret au centre de Zurich

Donald Trump Jr. était à Zurich jeudi pour une réunion économique privée organisée par Davos Lodge. L'événement, tenu à huis clos, a mobilisé une importante présence policière en centre-ville.
Publié: 15:06 heures
La police zurichoise s'est mobilisée en masse pour protéger la réunion privée du fils aîné de Trump.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La visite du fils aîné du président américain a mobilisé d'importants effectifs policiers jeudi à Zurich. Donald Trump Jr. participe à une réunion économique privée sur les bords de la Limmat.

La réunion, organisée par la plateforme de réseautage Davos Lodge, s'est tenue à huis clos à la Zunfthaus zur Saffran au centre-ville. Environ 70 invités issus des milieux économiques et politiques y prennent part. Un dîner privé est également au programme.

Le président Donald Trump est quant à lui bientôt attendu à Genève en vue de sa participation au sommet du G7 qui se tient du 15 au 17 juin à Evian (F). Le président de la Confédération Guy Parmelin prévoit d'accueillir sur le tarmac son homologue américain.

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