Donald Trump Jr. était à Zurich jeudi pour une réunion économique privée organisée par Davos Lodge. L'événement, tenu à huis clos, a mobilisé une importante présence policière en centre-ville.

Le fils de Trump débarque en secret au centre de Zurich

Le fils de Trump débarque en secret au centre de Zurich

ATS Agence télégraphique suisse

La visite du fils aîné du président américain a mobilisé d'importants effectifs policiers jeudi à Zurich. Donald Trump Jr. participe à une réunion économique privée sur les bords de la Limmat.

La réunion, organisée par la plateforme de réseautage Davos Lodge, s'est tenue à huis clos à la Zunfthaus zur Saffran au centre-ville. Environ 70 invités issus des milieux économiques et politiques y prennent part. Un dîner privé est également au programme.

Le président Donald Trump est quant à lui bientôt attendu à Genève en vue de sa participation au sommet du G7 qui se tient du 15 au 17 juin à Evian (F). Le président de la Confédération Guy Parmelin prévoit d'accueillir sur le tarmac son homologue américain.