Au menu de ce vendredi 12 juin: la coûteuse visite de Donald Trump Jr., le mpox regagne du terrain en Suisse romande, la résistance commence à Genève, la télémédecine soulage les urgences hospitalières et, enfin, les seniors du PS remettent la santé au centre du débat.

La visite de Donald Trump Jr. en Suisse va coûter cher aux contribuables

La visite de Donald Trump Jr. en Suisse va coûter cher aux contribuables

L'entendez-vous, amis lecteurs? C'est la douce ritournelle du week-end qui approche. Pour terminer la semaine en beauté, Blick, en collaboration avec l'ATS, vous invite à découvrir les actualités suisses de ce vendredi 12 juin. C'est parti!

1 La visite de Donald Trump Jr. à Zurich a coûté cher

La visite à Zurich la semaine dernière de Donald Trump Jr., le fils du président américain Donald Trump, a engendré d'importants frais de sécurité en raison du déploiement massif des forces de différentes polices, rapporte vendredi le «Tages-Anzeiger». La facture est prise en charge par Confédération, bien que Trump Jr. n'ait participé qu'à un événement commercial. Lorsque la réputation de la Suisse est en jeu, une dérogation autorise l'Etat à protéger une personne sans statut de droit international, explique dans le journal l'Office fédéral de la police fedpol. Donald Trump Jr. est le vice-président de la Trump Organization, mais n'occupe aucune fonction publique.

2 Onze cas de mpox à Genève et trois dans le canton de Vaud depuis janvier

Le mpox, ou variole du singe, regagne du terrain en Suisse romande, avertissent vendredi «24 heures» et la «Tribune de Genève». Depuis le début de l'année, onze cas ont été diagnostiqués à Genève et trois dans le canton de Vaud. Interrogé, le service du médecin cantonal de Genève relève que la majorité des contaminations a eu lieu en Suisse, un élément nouveau. «De plus, les investigations peinent à reconstituer les chaînes de transmission, ce qui laisse penser que d'autres infections échappent au diagnostic», ajoute-t-il. Cette reprise des infections montre également l'émergence d'un variant jusqu'ici peu observé en Suisse, avec des manifestations cliniques différentes. Aux lésions localisées dans la région génito-anale s'ajoutent des atteintes cutanées touchant notamment le visage, le thorax ou les membres, voire des symptômes oropharyngés.

3 Début du contre sommet du G7 à Genève

Organisé par la coalition No G7, le contre-sommet à la réunion des sept plus grandes puissances au monde débute vendredi en fin de journée à Genève avec des rencontres internationales. Au programme figurent des discussions autour de la construction de résistances diverses face à l'impérialisme, au colonialisme et aux différentes formes de répression. Des conférences et des tables rondes sont prévues samedi. Point fort de ce contre-sommet, une grande manifestation aura lieu dimanche après-midi.

4 Le dispositif de télémédecine allège urgences et garde médicale en Valais

L'extension de la possibilité de réponse téléphonique par des consultations de télémédecine avec Medgate en Valais a permis de soulager les services d'urgences hospitalières, indique vendredi dans Le Nouvelliste le médecin cantonal valaisan, Eric Masserey. La mise en place de ce numéro depuis le 1er septembre 2025 «a déjà changé pas mal de choses», ajoute-t-il. «Dans plus d'un tiers des cas, la situation est réglée [...] par téléphone». Le médecin cantonal relève qu'il y a toujours des situations qui posent problème, mais le bilan est positif. «Ça a allégé à la fois la garde médicale, les urgences et le 144».

5 Les seniors socialistes veulent une meilleure coordination sanitaire nationale

Le PS 60+ Suisse (les seniors du parti socialiste) place la santé au cœur de sa conférence des membres vendredi. Les participants défendent une approche de la santé comme service public et réclament une coordination renforcée à l’échelle nationale, au-delà des seuls enjeux de coûts. Les débats doivent être nourris par plusieurs intervenants, dont Laurent Kurth, économiste de la santé, ancien conseiller d'Etat du canton de Neuchâtel.