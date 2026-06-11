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Suite à Lucens (VD)
La régie Naef fait retirer la pétition anti-cloches de vaches

Accusée à tort d’être derrière une pétition attaquant le bruit les cloches de vaches dans le village vaudois de Lucens, la régie Naef Immobilier va faire retirer les affichettes encore visibles dans les immeubles concernés.
Publié: 20:12 heures
La personne qui a voulu pétitionner contre les cloches des vaches ne s'est pas fait des amis.
Photo: Shutterstock
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

L’histoire des cloches de vaches de Lucens (VD) continue de faire du bruit. Après avoir formellement démenti être à l’origine d’une pétition visant les «nuisances sonores» générées par les cloches, Naef Immobilier annonce désormais qu’elle va faire retirer les documents encore affichés dans les parties communes de deux immeubles qu’elle gère.

Une habitante avait signalé à Blick que les affiches étaient toujours visibles dans deux allées d'immeubles. Une situation qu’elle jugeait incohérente, alors que la régie avait déjà pris ses distances avec cette initiative. Selon elle, dans un immeuble locatif, une régie est censée contrôler les affichages dans les parties communes, notamment lorsqu’ils sont anonymes ou non autorisés.

La régie a décidé d'agir

Contactée, Naef Immobilier confirme que la pétition était bien encore présente. «La gérance nous confirme en effet que la pétition est encore affichée dans les parties communes des immeubles concernés», indique la régie.

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Mais l’entreprise insiste: ces documents ne viennent pas d’elle. «Comme nous l'avons indiqué, ces documents ne proviennent pas de Naef Immobilier et ont été affichés à l'initiative de tiers, sans notre participation ni notre accord préalable», poursuit-elle. La régie précise que leur présence «ne saurait en aucun cas être interprétée comme un soutien ou une prise de position» de sa part.

Pour mettre fin à la confusion, Naef Immobilier a donc décidé d’agir. «Compte tenu de la confusion créée par les informations erronées ayant associé Naef Immobilier à cette initiative, nous avons décidé de demander au concierge de retirer la pétition des espaces communs», annonce-t-elle.

Le pétionnaire pourra récupérer ses feuilles

Un avis sera aussi affiché afin que la ou les personnes à l’origine de cette démarche puissent récupérer le document si elles le souhaitent. Naef Immobilier affirme que sa priorité reste de «rétablir les faits» et de rappeler qu’elle est «totalement étrangère à cette initiative».

L’affaire avait suscité de nombreuses réactions à Lucens et au-delà. Dans une commune encore attachée à ses traditions rurales, l’idée d’une pétition contre les cloches de vaches avait rapidement enflammé les discussions.

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